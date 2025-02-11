Ketum Kadin Buka Peluang Kerja Sama RI-Uzbekistan

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, Anindya Bakrie menyambut baik Menteri Luar Negeri Uzbekistan Bakhtiyor Saido dalam forum bisnis yang digelar Kadin di Ritz Carlton Jakarta, Selasa (11/2/2025).



1. Hubungan Ekonomi dan Peluang Strategis



Adapun Uzbekistan-Indonesia Business Forum dengan tema Creating Oppprtunities & Strengthening Partnership ini menurut Anindya untuk menandai babak baru dalam hubungan ekonomi dan peluang strategis di kedua negara.

“Dan hari ini, kita memiliki kesempatan untuk menerjemahkan ikatan historis tersebut ke dalam kerja sama ekonomi yang lebih besar. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uzbekistan terus berkembang. Namun masih ada potensi yang signifikan yang belum dimanfaatkan,” kata Anindya dalam sambutannya di Uzbekistan-Indonesia Business Forum, Selasa (11/2/2025).



2. Singgung Target Menlu Uzbekistan



Anindya juga menyinggung target Menlu Uzbekistan dalam potensi perdagangan sebesar USD500 miliar.

“Saya pikir itu adalah target yang bagus untuk dicapai. Saat ini pada tahun 2023, ekspor Indonesia ke Uzbekistan bernilai sekitar 16 juta dolar AS,” ungkap Anindya.

Anindya menjelaskan, utamanya, Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit, peralatan listrik, dan produk makanan. Namun, ini hanya sebagian kecil dari apa yang dapat dicapai bersama.

Pertumbuhan ekonomi Uzbekistan yang pesat sebesar 6 persen, menurut Anindya menjadi konteks luar biasa di hari ini.

“Saya yakin akan terus berkembang, dan reformasi pasar yang sedang berlangsung membuatnya menjadi tujuan yang menarik bagi bisnis Indonesia. Pada saat yang sama, Indonesia, dengan 270 juta konsumen dan posisi strategis di ASEAN, memberikan akses ke pasar yang luas dan dinamis bagi bisnis Uzbekistan,” jelasnya.