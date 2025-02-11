Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketum Kadin Buka Peluang Kerja Sama RI-Uzbekistan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |21:18 WIB
Ketum Kadin Buka Peluang Kerja Sama RI-Uzbekistan
Kadin Buka Kerja Sama RI-Uzbekistan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, Anindya Bakrie menyambut baik Menteri Luar Negeri Uzbekistan Bakhtiyor Saido dalam forum bisnis yang digelar Kadin di Ritz Carlton Jakarta, Selasa (11/2/2025). 


1. Hubungan Ekonomi dan Peluang Strategis


Adapun Uzbekistan-Indonesia Business Forum dengan tema Creating Oppprtunities & Strengthening Partnership ini menurut Anindya untuk menandai babak baru dalam hubungan ekonomi dan peluang strategis di kedua negara. 

“Dan hari ini, kita memiliki kesempatan untuk menerjemahkan ikatan historis tersebut ke dalam kerja sama ekonomi yang lebih besar. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uzbekistan terus berkembang. Namun masih ada potensi yang signifikan yang belum dimanfaatkan,” kata Anindya dalam sambutannya di Uzbekistan-Indonesia Business Forum, Selasa (11/2/2025). 


2. Singgung Target Menlu Uzbekistan


Anindya juga menyinggung target Menlu Uzbekistan dalam potensi perdagangan sebesar USD500 miliar. 

“Saya pikir itu adalah target yang bagus untuk dicapai. Saat ini pada tahun 2023, ekspor Indonesia ke Uzbekistan bernilai sekitar 16 juta dolar AS,” ungkap Anindya. 

Anindya menjelaskan, utamanya, Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit, peralatan listrik, dan produk makanan. Namun, ini hanya sebagian kecil dari apa yang dapat dicapai bersama.

Pertumbuhan ekonomi Uzbekistan yang pesat sebesar 6 persen, menurut Anindya menjadi konteks luar biasa di hari ini. 

“Saya yakin akan terus berkembang, dan reformasi pasar yang sedang berlangsung membuatnya menjadi tujuan yang menarik bagi bisnis Indonesia. Pada saat yang sama, Indonesia, dengan 270 juta konsumen dan posisi strategis di ASEAN, memberikan akses ke pasar yang luas dan dinamis bagi bisnis Uzbekistan,” jelasnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176888/clarissa_tanoesoedibjo-v40Z_large.jpg
Kadin Latih 500 UMKM Go Digital, Gandeng Google dan YouTube 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176866/clarissa_tanoesoedibjo-StuX_large.jpg
Waketum Kadin Clarissa Tanoesoedibjo: Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% Perlu Transformasi Digital UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175813/ketum_kadin_anindya-I6pE_large.jpg
Kadin Minta Pengusaha Manfaatkan Likuiditas Pasar untuk Tarik Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173949/kadin_indonesia-PMuV_large.JPG
Kadin Minta Perbaikan Kinerja Dapur MBG Usai Kasus Keracunan Massal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173175/ketum_kadin_anindya-IQRn_large.jpg
Ketum Kadin Ajak Generasi Muda Jadi Motor Penggerak Ekonomi RI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172407/ri_kanada-laiV_large.jpg
RI-Kanada Resmi Teken ICA-CEPA, Perkuat Perdagangan hingga Investasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement