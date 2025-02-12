Bertemu Menteri Ekonomi Kerajaan Arab, Menko Airlangga Bahas Penguatan Kerjasama

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Menteri Ekonomi dan Perencanaan Arab Saudi, Faisal F. Alibrahim. Pertemuan dilakukan di sela-sela acara menghadiri World Governments Summit 2025.

Sebelumnya di Jakarta, Menko Airlangga telah bertemu dengan (HRH) Prince Turki Al-Faisal dan Faisal Abdulah H. Amodi, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia.

Membuka pertemuan tersebut, Menteri Faisal mengucapkan selamat atas terbentuknya Pemerintahan Indonesia yang baru.

1. Kerjasama RI-Arab

Pertemuan ini membahas potensi kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya pada sektor Perdagangan dan Investasi di bidang Energi, Pariwisata, dan Umrah/ Haji. Kedua negara telah memiliki hubungan yang erat dan strategis khususnya pada kerja sama energi, di mana beberapa proyek telah berjalan dalam bentuk proyek antara Arab Saudi dan Pertamina maupun dengan PLN. Arab Saudi akan memperluas kerja sama antar kedua negara dalam bidang Pariwisata, khususnya di wilayah Sumatera.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga mengusulkan peningkatan kegiatan dalam rangka pelaksanaan ibadah haji, dan mengingatkan kembali rencana Presiden Prabowo untuk membangun kampung haji di Makkah (Indonesian Village). Menko Airlangga juga mendorong keberlanjutan dan perluasan kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Arab Saudi.

“Arab Saudi merupakan mitra strategis bagi Indonesia untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, perlu perluasan kerja sama tidak hanya terkait dengan religious tourism (Umroh/ Haji) dan Minyak.” ucap Menko Airlangga.



2. Volume Perdagangan RI-Arab

Indonesia dan Arab Saudi diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan kedua negara melalui Indonesia-Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement (I-GCC FTA). Pada tahun 2024, tingkat ekspor Indonesia ke Arab Saudi meningkat sebesar 11%.

“Kami berharap dengan berlanjutnya dialog perundingan I-GCC FTA, Indonesia dapat memperoleh peningkatan volume perdagangan dengan beberapa rekan strategis, terutama dengan Arab Saudi”, ungkap Menko Airlangga.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Faisal bahwa Arab Saudi berkomitmen untuk mempercepat perundingan ini dan mengundang Menko Airlangga ke Arab Saudi untuk berdiskusi lebih lanjut.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)