Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tanam Padi di Lahan Sawit, Swasembada Pangan Tercapai? 

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |15:13 WIB
Tanam Padi di Lahan Sawit, Swasembada Pangan Tercapai? 
Lahan pertanian akan ditanami dua jenis tanaman berbeda secara bersamaan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

BALI - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia swasembada pangan. Pelaku usaha industri sawit pun siap membantu mewujudkan salah satu Asta Cita Presiden tersebut. 

1. Cara Industri Sawit Dukung Swasembada Pangan

Chief Executive Officer di Sinar Mas Agribusiness & Food, Indonesia, Franky Oesman Widjaja mengatakan, Sinar Mas Agri menyiapkan 20 ribu hektare (Ha) lahan sawit untuk ditanami padi dan jagung. Lahan sawit tersebut sudah direplanting dan siap ditanami sawit lagi. 

"Saya rasa bagus sekali. Intercropping itu kan waktu masih kecil itu, jadi lahan itu supaya bisa optimal," ujarnya dalam Konferensi Internasional Kelapa Sawit dan Lingkungan (International Conference of Oil Palm and Environment/ICOPE), di Bali Beach Convention, Rabu (12/2/2025). 
 
Dengan intercropping atau tumpang sari, lahan pertanian akan ditanami dua jenis tanaman berbeda secara bersamaan. Di mana lahan sawit akan ditanami dengan padi dan jagung sebagai upaya mencapai swasembada pangan. 

"Jadi itu penting hanya mungkin dalam waktu berapa lama itu. Jadi yang lain hanya itu yang bisa dioptimalkan," ujarnya. 

2. Produksi Beras Bertambah

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga mendorong supaya ada tumpang sari dalam penanaman sawit dan padi. Hal ini dapat mendukung swasembada pangan yang menjadi target Presiden. 

"Di fase sekarang ini, kami sangat mengharapkan di fase replanting dan di usia sawit yang masih muda, kita harapkan disisip tumpang sari dengan padi gogo untuk peningkatan produktivitas beras kita dan juga jagung supaya target presiden, target pemerintah tidak impor beras dan jagung betul-betul terjadi," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183880//harga_pangan-2FpI_large.jpg
Daftar Harga Pangan Hari Ini, Cabai Merah Melonjak Tembus Rp57 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182801//sawit-SVLt_large.jpg
Potensi Besar, RI Perkuat Ekspor Lidi Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181791//cpos-ynrZ_large.jpg
1.802 Ton Produk CPO Ilegal Gagal Diekspor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180375//sawit-1DLa_large.jpg
Petani Sawit RI Naik Kelas, Kejar Produktivitas Perusahaan Perkebunan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179722//viral-PZ8q_large.jpg
Harga Telur dan Beras Meroket, Emak-Emak Serbu Gerakan Pangan Murah di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179686//duel_berdarah_gegara_sawit-89Z3_large.jpg
Duel Berdarah Gegara Sawit, Satu Orang Tewas Dibacok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement