Tanam Padi di Lahan Sawit, Swasembada Pangan Tercapai?

BALI - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia swasembada pangan. Pelaku usaha industri sawit pun siap membantu mewujudkan salah satu Asta Cita Presiden tersebut.

1. Cara Industri Sawit Dukung Swasembada Pangan

Chief Executive Officer di Sinar Mas Agribusiness & Food, Indonesia, Franky Oesman Widjaja mengatakan, Sinar Mas Agri menyiapkan 20 ribu hektare (Ha) lahan sawit untuk ditanami padi dan jagung. Lahan sawit tersebut sudah direplanting dan siap ditanami sawit lagi.

"Saya rasa bagus sekali. Intercropping itu kan waktu masih kecil itu, jadi lahan itu supaya bisa optimal," ujarnya dalam Konferensi Internasional Kelapa Sawit dan Lingkungan (International Conference of Oil Palm and Environment/ICOPE), di Bali Beach Convention, Rabu (12/2/2025).



Dengan intercropping atau tumpang sari, lahan pertanian akan ditanami dua jenis tanaman berbeda secara bersamaan. Di mana lahan sawit akan ditanami dengan padi dan jagung sebagai upaya mencapai swasembada pangan.

"Jadi itu penting hanya mungkin dalam waktu berapa lama itu. Jadi yang lain hanya itu yang bisa dioptimalkan," ujarnya.

2. Produksi Beras Bertambah

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga mendorong supaya ada tumpang sari dalam penanaman sawit dan padi. Hal ini dapat mendukung swasembada pangan yang menjadi target Presiden.

"Di fase sekarang ini, kami sangat mengharapkan di fase replanting dan di usia sawit yang masih muda, kita harapkan disisip tumpang sari dengan padi gogo untuk peningkatan produktivitas beras kita dan juga jagung supaya target presiden, target pemerintah tidak impor beras dan jagung betul-betul terjadi," ujarnya.