Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Limbah PLTU Disulap Jadi Bahan Bangunan dan Pupuk

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |16:23 WIB
Limbah PLTU Disulap Jadi Bahan Bangunan dan Pupuk
Limbah PLTU Disulap Jadi Bahan Bangunan dan Pupuk. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sisa pembakaran batu bara (fly ash and bottom ash/FABA) dari PLTU Adipala dimanfaatkan menjadi material bahan bangunan hingga pupuk. Yang menarik lagi, pengolahannya dilakukan komunitas Narapidana (Napi) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap.

Hal ini pun ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di PLTU Adipala Cilacap. Pemanfaatan Faba oleh napi lapas sejalan dengan konsep Environmental, Social & Governance (ESG). 

Di samping itu, program ini juga dapat menjadi sumber daya yang potensial dalam pembangunan infrastruktur dan mendukung konsep ekonomi sirkular kerakyatan.

1. Kemandirian Ekonomi

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, sinergi yang dilakukan antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan PLN dan subholdingnya PLN Indonesia Power ini akan menghasilkan banyak manfaat, bagi lingkungan maupun warga binaan Lapas Nusakambangan.

"Kami sangat senang mendapat dukungan dari PLN untuk pengembangan pemberdayaan warga yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan ini. Dengan memanfaatkan Faba menjadi barang bernilai, kami berharap dengan adanya kerjasama ini dapat membangun sisi kemandirian ekonomi bagi warga binaan," kata Agus.

Dengan adanya program ini warga binaan akan memperoleh keterampilan pembuatan bahan bangunan dari Faba. Untuk tahap awal, material pembangunan dari Faba akan dimanfaatkan untuk membangun sarana Balai Latihan Kerja (BLK) yang berguna bagi warga binaan.

"Warga binaan akan mendapatkan keterampilan pemanfaatan limbah dari Fly ash and bottom ash ini untuk pembuatan bahan konstruksi berupa batako, kemudian paving blok, genteng dan sebagainya," ujar Agus.

2. Pembangkit Bisa Gerakan Roda Ekonomi 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan Lapas.

"Seluruh pembangkit PLN kini menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa pembangkit PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," kata Darmawan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183297//mentan_amran_soal_pupuk_subsidi-COZj_large.jpg
Amran Klaim Pembelian Pupuk Subsidi Naik 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183096//biomassa-XTQy_large.jpg
Bye Batu Bara, Pasokan Biomassa untuk PLTU Tak Akan Kekurangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182203//pembangkit_listrik-m0iO_large.jpg
Mendorong Infrastruktur Berkelanjutan: Sinergi Paiton Energy dan Pemkab Probolinggo melalui Inovasi FABA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181575//mentan_amran-J97R_large.jpg
Amran Bakal Copot Manager Pupuk Indonesia yang Tak Serius Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3180956//pupuk-vRZP_large.jpg
Sistem Teknologi Digital Perkuat Distribusi Pupuk hingga Budaya Keselamatan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180499//mentan-Hx0K_large.jpg
Langgar HET, Izin 190 Pengecer dan Distributor Pupuk Dicabut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement