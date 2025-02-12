Gabung Danantara, Pandu Sjahrir Ungkap 2 Langkah Dukung Program 3 Juta Rumah

JAKARTA - Setelah diperkenalkan bergabung dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Pandu Sjahrir bergegas menyiapkan 2 langkah utama mendukung program 3 juta rumah.

1. Jalankan Proses Bookbuilding

Pandu mengatakan pihaknya akan menjalankan proses bookbuilding untuk mengumpulkan minat dari berbagai pihak, sekaligus menyerap aspirasi pelaku pasar.

“Satu adalah pembentukan semacam bookbuilding untuk interest, dan juga penambahan likuiditas,” kata Pandu di Kantor Bank Indonesia, Selasa (11/2/2024).

2. Likuiditas Permodalan

Likuiditas permodalan menjadi langkah kedua yang bakal segera dieksekusi oleh mantan Komisaris Bursa Efek Indonesia (BEI) itu.

“Penambahan likuiditas untuk bisa jumpstart program dari sisi program rumah ini,” jelasnya.

Pernyataan tersebut disampaikannya usai pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, dan Gubernur BI Perry Warjiyo di Kantor BI, Jakarta.