Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pandu Sjahrir Gabung Danantara

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |21:58 WIB
Pandu Sjahrir Gabung Danantara
Pandu Sjahrir Gabung Danantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA -  Direktur PT Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA) Pandu Sjahrir segera bergabung ke dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi semakin jelas.

1. Diperkenalkan Menteri Ara

Pandu Sjahrir resmi diperkenalkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, dan Gubernur BI Perry Warjiyo

Ketiganya menyebut Pandu Sjahrir berasal dari Danantara. Pernyataan ini muncul saat pertemuan koordinasi pembiayaan program 3 juta rumah di Kantor Bank Indonesia, Selasa (11/2/2025).

2. Bahas Lembaga Terkait Program 3 Juta Rumah

Dalam acara ini, Ara, sapaan akrabnya, mengadakan rapat bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Rapat ini membahas koordinasi lembaga terkait program 3 juta rumah

“Sesuai dengan janji saya, hari ini kita bertemu di kantor Bank Indonesia, berdiskusi panjang dengan Bapak Gubernur Bank Indonesia dan jajaran, Bapak Menteri BUMN, Bapak Misbakun, Ketua Komisi XI DPR RI, (0:25) dan Pak Pandu dari Danantara,” kata Ara di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (11/2/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3183982/bumn_rugi-JBYn_large.jpg
Danantara Ungkap 1.000 Perusahaan BUMN tapi Setengahnya Merugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183492/danantara-eQ9k_large.jpg
Ketahanan Industri di RI, Danantara Dilibatkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183025/dony_oskaria-8UtK_large.jpg
Purbaya Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1, Danantara Minta Tak Perlu Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183023/prabowo_subianto-aZYD_large.jpg
Prabowo Bertemu Paul Keating di Sydney, Tukar Pikiran soal Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183021/whoosh-n4sx_large.png
Danantara Bakal Kelola Operasional Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182844/bos_danantara_soal_merger_goto_dan_grab-yEK8_large.jpg
Bos Danantara Buka Suara soal Keterlibatan Merger Grab dan GOTO
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement