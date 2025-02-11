Pandu Sjahrir Gabung Danantara

JAKARTA - Direktur PT Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA) Pandu Sjahrir segera bergabung ke dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi semakin jelas.

1. Diperkenalkan Menteri Ara

Pandu Sjahrir resmi diperkenalkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, dan Gubernur BI Perry Warjiyo

Ketiganya menyebut Pandu Sjahrir berasal dari Danantara. Pernyataan ini muncul saat pertemuan koordinasi pembiayaan program 3 juta rumah di Kantor Bank Indonesia, Selasa (11/2/2025).

2. Bahas Lembaga Terkait Program 3 Juta Rumah

Dalam acara ini, Ara, sapaan akrabnya, mengadakan rapat bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Rapat ini membahas koordinasi lembaga terkait program 3 juta rumah

“Sesuai dengan janji saya, hari ini kita bertemu di kantor Bank Indonesia, berdiskusi panjang dengan Bapak Gubernur Bank Indonesia dan jajaran, Bapak Menteri BUMN, Bapak Misbakun, Ketua Komisi XI DPR RI, (0:25) dan Pak Pandu dari Danantara,” kata Ara di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (11/2/2025).