Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Ali Ghufron Mukti, Dirut yang Tepis Isu BPJS Kesehatan Bangkrut 

Nabillah Syidah , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |17:05 WIB
Harta Kekayaan Ali Ghufron Mukti, Dirut yang Tepis Isu BPJS Kesehatan Bangkrut 
Harta Kekayaan Ali Ghufron Mukti, Dirut yang Tepis Isu BPJS Kesehatan Bangkrut  (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Ali Ghufron Mukti, Dirut yang tepis isu BPJS Kesehatan bangkrut. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, memastikan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak akan bangkrut, meskipun belakangan ini beredar isu keterlambatan pembayaran klaim ke rumah sakit.

Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI pada Selasa (11/2/2025), Ali Ghufron menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tetap mampu memenuhi kewajibannya. 

"BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar," ujarnya. 

Dia juga menyebut bahwa pembayaran klaim kepada rumah sakit maksimal dilakukan dalam 15 hari.

BPJS Kesehatan menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa lembaga tersebut mengalami keterlambatan pembayaran klaim ke rumah sakit, yang disebut bisa mencapai 3-6 bulan. Namun, Ali Ghufron membantah kabar tersebut dan memastikan bahwa kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih stabil.

Profil Ali Ghufron Mukti

Ali Ghufron Mukti lahir di Blitar, Jawa Timur, pada 17 Mei 1962. Ia dilantik sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo pada 22 Februari 2021.

Sebelum menjabat di BPJS Kesehatan, Ali Ghufron memiliki rekam jejak akademik dan birokrasi yang panjang. Ia merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1988. Gelar magisternya diperoleh dari Mahidol University, Thailand (1991), dan gelar doktoral dari University of Newcastle, Australia (2000).

Ali Ghufron pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Kesehatan pada 2011-2014 dan sempat menjadi Pejabat Sementara Menteri Kesehatan pada 2012. Sebelumnya, ia berkarir sebagai akademisi dan pernah menjadi Dekan Fakultas Kedokteran UGM serta Ketua Pengelola Gama Medical Center pada 2001.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184327//bpjs_kesehatan-JvUP_large.jpg
Apakah BPJS Kesehatan Bergaji Rp3,5 Juta Dapat Pemutihan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183955//bpjs_kesehatan_dan_bpjs_ketenagakerjaan-9DXd_large.jpg
Apa Perbedaan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/455/3183563//harta_kekayaan_nurdin_halid-65zQ_large.jpg
Harta Kekayaan Nurdin Halid yang Sebut Anggota DPR Setara dengan Presiden 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183449//menkes-IkaC_large.jpg
Penerapan Sistem Rujukan FKTP ke RS Jadi Berbasis Kompetensi Tunggu Permenkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182769//arif_satria-pTUa_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Arif Satria Rektor IPB yang Jadi Kepala BRIN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181682//bpjs_kesehatan-39kt_large.jpeg
BPJS Kesehatan Kelas 1 Bayar Berapa? Ini Besarannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement