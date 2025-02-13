Harta Kekayaan Ali Ghufron Mukti, Dirut yang Tepis Isu BPJS Kesehatan Bangkrut

JAKARTA - Harta kekayaan Ali Ghufron Mukti, Dirut yang tepis isu BPJS Kesehatan bangkrut. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, memastikan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak akan bangkrut, meskipun belakangan ini beredar isu keterlambatan pembayaran klaim ke rumah sakit.

Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI pada Selasa (11/2/2025), Ali Ghufron menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tetap mampu memenuhi kewajibannya.

"BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar," ujarnya.

Dia juga menyebut bahwa pembayaran klaim kepada rumah sakit maksimal dilakukan dalam 15 hari.

BPJS Kesehatan menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa lembaga tersebut mengalami keterlambatan pembayaran klaim ke rumah sakit, yang disebut bisa mencapai 3-6 bulan. Namun, Ali Ghufron membantah kabar tersebut dan memastikan bahwa kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih stabil.

Profil Ali Ghufron Mukti

Ali Ghufron Mukti lahir di Blitar, Jawa Timur, pada 17 Mei 1962. Ia dilantik sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo pada 22 Februari 2021.

Sebelum menjabat di BPJS Kesehatan, Ali Ghufron memiliki rekam jejak akademik dan birokrasi yang panjang. Ia merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1988. Gelar magisternya diperoleh dari Mahidol University, Thailand (1991), dan gelar doktoral dari University of Newcastle, Australia (2000).

Ali Ghufron pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Kesehatan pada 2011-2014 dan sempat menjadi Pejabat Sementara Menteri Kesehatan pada 2012. Sebelumnya, ia berkarir sebagai akademisi dan pernah menjadi Dekan Fakultas Kedokteran UGM serta Ketua Pengelola Gama Medical Center pada 2001.