Sektor Padat Karya Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8%

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |23:54 WIB
Sektor Padat Karya Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8%
Pertumbuhan Ekonomi RI 8% (Foto: Okezone)
JAKARTA - Target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dipandang dapat dicapai apabila pemerintah memberikan perlindungan terhadap sektor industri dalam negeri. 


Kalangan ekonom menilai bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut bisa dibantu oleh industri-industri yang telah menjadi penyokong perekonomian Indonesia selama ini, termasuk industri tembakau.


1. Sektor Ekonomi harus Berkontribusi


Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menekankan bahwa seluruh sektor ekonomi harus berkontribusi terhadap pertumbuhan tersebut. 


"Semua sektor harus tumbuh bersama-sama dengan lebih baik, khususnya sektor industri yang bisa menciptakan nilai tambah yang lebih besar," ujarnya, Kamis (13/2/2025).


Piter juga menyoroti pentingnya peningkatan efisiensi dan mendorong investasi yang lebih merata di berbagai sektor, termasuk dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM). 


“Selain itu, produktivitas juga harus diperbaiki, termasuk dalam hal pengembangan SDM. Jadi, pembahasan ini tidak hanya tentang sektor tertentu saja, tetapi banyak faktor yang harus diperhatikan," tuturnya.

 

