Erick Thohir Bakal Gabungkan 7 BUMN Karya Jadi 1 Perusahaan

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan peluang merger tujuh perusahaan pelat merah di sektor infrastruktur menjadi satu entitas bisa saja dilakukan.

Potensi ini setelah DPR RI mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.

1. Regulasi Baru Merger Lebih Cepat

Dengan regulasi baru itu, waktu konsolidasi atau merger perseroan negara menjadi lebih cepat dan mudah.

Dari rencana awal, Kementerian BUMN akan mengkonsolidasikan tujuh BUMN menjadi tiga entitas saja. Perusahaan di antaranya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero).

Lalu, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP).

Dalam skemanya, Waskita Karya akan di-inbreng-kan ke Hutama Karya, Nindya Karya dan Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya atau WIKA akan dilebur ke PTPP.