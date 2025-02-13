Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Erick Thohir Bakal Gabungkan 7 BUMN Karya Jadi 1 Perusahaan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |19:07 WIB
Erick Thohir Bakal Gabungkan 7 BUMN Karya Jadi 1 Perusahaan
Erick Thohir Soal Merger BUMN Karya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan peluang merger tujuh perusahaan pelat merah di sektor infrastruktur menjadi satu entitas bisa saja dilakukan. 

Potensi ini setelah DPR RI mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.

1. Regulasi Baru Merger Lebih Cepat

Dengan regulasi baru itu, waktu konsolidasi atau merger perseroan negara menjadi lebih cepat dan mudah.

Dari rencana awal, Kementerian BUMN akan mengkonsolidasikan tujuh BUMN menjadi tiga entitas saja. Perusahaan di antaranya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero).

Lalu, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP).

Dalam skemanya, Waskita Karya akan di-inbreng-kan ke Hutama Karya, Nindya Karya dan Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya atau WIKA akan dilebur ke PTPP.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/470/3115857/ptpp-La9m_large.jpg
7 BUMN Karya Digabung Jadi 1 Perusahaan, Ini Kata PTPP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/320/3101576/kementerian_bumn-Zklw_large.jpg
Kinerja BUMN Karya Diproyeksi Masih Tertekan di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184316//erick_thohir-FDVY_large.jpg
Erick Thohir jika Rizky Ridho Menang Puskas Award 2025: Jangan Double Tax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184099//infrastruktur-vHJu_large.jpg
7 BUMN Karya Berebut Tender, Danantara: Tidak Sehat, Kita Saling Bunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3183982//bumn_rugi-JBYn_large.jpg
Danantara Ungkap 1.000 Perusahaan BUMN tapi Setengahnya Merugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/45/3183958//erick_thohir-7jD4_large.jpg
Resmi! Erick Thohir Kuasai 100 Persen Saham Oxford United
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement