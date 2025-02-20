Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

7 BUMN Karya Digabung Jadi 1 Perusahaan, Ini Kata PTPP

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |21:51 WIB
7 BUMN Karya Digabung Jadi 1 Perusahaan, Ini Kata PTPP
PTPP Soal BUMN Karya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana untuk menggabungkan sejumlah perusahaan negara di bidang konstruksi atau BUMN karya dengan tujuan efisiensi.

1. Masih Tahap Evaluasi

Namun rencana ini masih dalam tahap evaluasi terkait skema penggabungan yang akan dipilih Pemerintah. Setidaknya ada 2 skema yang disiapkan untuk menggabungkan perusahaan plat merah tersebut. Yaitu pembentukan holding BUMN Karya, atau merger antara BUMN Karya dengan spesifikasi penugasan. 

Hal ini seperti disampaikan oleh Corporate Secretary (Corsec) PTPP Joko Raharjo, yang mana pada rencana awal PTPP akan merger dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Namun Joko mengaku hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut terkait wacana tersebut.

"Saat ini kan kita sudah ada PMO (Project Management Office), bersama WIKA juga, namun memang progresnya sampai hari ini belum ada arahan lanjutan," ujarnya saat ditemui di Rest Area KM 260 B, Jawa Tengah, Kamis (20/2/2025).

2. Masih Tunggu Evaluasi BUMN

Joko mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian BUMN terkait skema yang akan dipilih untuk menggabungkan sejumlah BUMN Karya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/470/3113563/menteri_bumn_erick_thohir-K4qa_large.jpg
Erick Thohir Bakal Gabungkan 7 BUMN Karya Jadi 1 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/320/3101576/kementerian_bumn-Zklw_large.jpg
Kinerja BUMN Karya Diproyeksi Masih Tertekan di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185488//baja-4Vb6_large.jpg
Danantara Mau Selamatkan Krakatau Steel (KRAS), Ini Dampaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231//merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/11/3184817//bri_dukung_bazar_umkm_2025_medan-UEYi_large.jpeg
Perkuat Daya Saing Perekonomian Daerah, BRI Dukung Bazar UMKM Jelajah Kuliner Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184556//merger-HRom_large.jpg
Merger BUMN Karya Rampung Desember, Waskita ke Hutama Karya dan WIKA ke PTPP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement