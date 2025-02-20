7 BUMN Karya Digabung Jadi 1 Perusahaan, Ini Kata PTPP

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana untuk menggabungkan sejumlah perusahaan negara di bidang konstruksi atau BUMN karya dengan tujuan efisiensi.

1. Masih Tahap Evaluasi

Namun rencana ini masih dalam tahap evaluasi terkait skema penggabungan yang akan dipilih Pemerintah. Setidaknya ada 2 skema yang disiapkan untuk menggabungkan perusahaan plat merah tersebut. Yaitu pembentukan holding BUMN Karya, atau merger antara BUMN Karya dengan spesifikasi penugasan.

Hal ini seperti disampaikan oleh Corporate Secretary (Corsec) PTPP Joko Raharjo, yang mana pada rencana awal PTPP akan merger dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Namun Joko mengaku hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut terkait wacana tersebut.

"Saat ini kan kita sudah ada PMO (Project Management Office), bersama WIKA juga, namun memang progresnya sampai hari ini belum ada arahan lanjutan," ujarnya saat ditemui di Rest Area KM 260 B, Jawa Tengah, Kamis (20/2/2025).

2. Masih Tunggu Evaluasi BUMN

Joko mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian BUMN terkait skema yang akan dipilih untuk menggabungkan sejumlah BUMN Karya.