Gelar RUPSLB, Ini Susunan Terbaru Direksi-Komisaris Telkom

JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat (12/12/2025).

Perubahan pengurus perseroan menjadi salah satu agenda pada rapat hari ini.

Berdasarkan hasil RUPSLB, perseroan resmi mengangkat Rofikoh Rokhim menjadi Komisaris Independen menggantikan Yohanes Surya. Kemudian di jajaran direksi, Honesti Basyir resmi digantikan Budi Satria Dharma Purba sebagai Direktur Wholesale & International Service.

Berikut daftar Direksi dan Komisaris Telkom pasca RUPSLB:

Direksi:

Direktur Utama: Dian Siswarini

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Arthur Angelo Syailendra

Direktur Human Capital Management: Willy Saelan

Direktur Wholesale & International Service: Budi Satria Dharma Purba

Direktur Enterprise & Business Service: Veranita Yosephine

Direktur Strategic Business Development & Portfolio: Seno Soemadji