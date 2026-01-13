Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pangkas 60 Anak Usaha, Telkom Siapkan Penggabungan ke Danantara

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |11:25 WIB
Pangkas 60 Anak Usaha, Telkom Siapkan Penggabungan ke Danantara
Telkom Siapkan Penggabungan ke Danantara (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) tengah bersiap melakukan perampingan besar-besaran terhadap struktur grupnya.

Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan penilaian (assessment) mendalam terhadap lebih dari 60 anak perusahaan yang dimiliki saat ini guna mencapai target visi "Telkom 30".

Perampingan atau streamlining ini merupakan bagian dari strategi emiten telekomunikasi pelat merah tersebut untuk fokus pada kekuatan utamanya di bidang infrastruktur digital. Dian menegaskan bahwa anak usaha yang tidak memberikan nilai tambah atau di luar koridor telekomunikasi akan segera ditertibkan.

Dian memaparkan bahwa nasib 60 anak perusahaan tersebut akan ditentukan melalui sebuah formulasi khusus. Opsinya mulai dari dijual ke pihak lain hingga digabungkan ke induk BUMN baru, Danantara.

"Formulasi yang nantinya menentukan apakah akan di-divest, jual, apakah akan ditutup, apakah akan digabungkan diantara beberapa anak perusahaan di dalam Telkom, ataupun bahkan digabungkan dengan anak perusahaan lain di dalam Danantara," ujar Dian dalam program The Fundamentals IDX Channel, dikutip Selasa (13/1/2026).

Dian menambahkan bahwa skema penggabungan ke Danantara sangat dimungkinkan mengingat banyak BUMN lain yang juga memiliki lini bisnis serupa dengan anak usaha Telkom, seperti di sektor perhotelan, kesehatan, hingga asuransi.

 

