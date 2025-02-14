Advertisement
HOME FINANCE

Guru Besar IPB dan Pakar Pangan Universitas Andalas Optimis Mayjen Novi Bawa Perubahan Besar di Bulog

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |14:23 WIB
Guru Besar IPB dan Pakar Pangan Universitas Andalas Optimis Mayjen Novi Bawa Perubahan Besar di Bulog
Foto: Dok Okezone
A
A
A

JAKARTA - Guru besar fakultas pertanian IPB University sekaligus ketua umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AP2TI), Dwi Andreas Santosa menilai performa Bulog dibawah kepemimpinan Mayor Jenderal (Mayjen), Novi Helmy Prasetya akan membawa perbuahan besar.

Menurutnya, Mayjen Novi memiliki jaringan yang sangat luas terutama dalam membangun hubungan antar lembaga serta semua mitra-mitra Bulog. Akan tetapi, Andreas mengatakan bahwa serapan gabah memiliki banyak faktor yang harus diperkuat melalui kebijakan yang tepat.

“Kalau melihat jaringan beliau (Mayjen Novi) saya kira beliau memiliki jaringan yang luas dan barangkali itu sangat positif bagi performa Bulog, walaupun penyerapan gabah itu tergamtumg banyak faktor,” ujar Dwi Andreas, pada Jumat, (14/02/ 2025).

