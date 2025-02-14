Advertisement
HOT ISSUE

Danantara Diluncurkan 24 Februari 2025, Prabowo Siapkan Modal Awal Rp326 Triliun

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |09:49 WIB
Danantara Diluncurkan 24 Februari 2025, Prabowo Siapkan Modal Awal Rp326 Triliun
Danantara Diluncurkan 24 Februari 2025, Prabowo Siapkan Modal Awal Rp326 Triliun (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan, badan pengelola investasi baru Indonesia, yaitu Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan diluncurkan pada 24 Februari 2025. 

“Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” kata Prabowo saat berbicara sebagai keynote speaker di forum internasional World Government Summit secara daring pada Kamis 13 Februari 2025.

Prabowo mengatakan bahwa semua proyek tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.

Sementara itu, Prabowo mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai USD20 miliar atau setara Rp326 triliun.

“Pendanaan awal di tahun ini akan mencapai 20 miliar dolar AS. Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” katanya.

Halaman:
1 2
