HOME FINANCE HOT ISSUE

Isu Gaji ASN Dipotong, Prabowo: Itu Tidak Benar 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |20:58 WIB
Isu Gaji ASN Dipotong, Prabowo: Itu Tidak Benar 
Presiden Prabowo soal Gaji ASN (Foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menegaskan isu simpang siur terkait pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat penghematan adalah berita yang tidak benar.


1. Narasi itu Tidak Benar


Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berbicara pada acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). 

“Narasi isu gaji dipotong itu tidak benar,” kata Prabowo.


2. Efisiensi Anggran Tak Ganggu Operasional


Prabowo juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran negara yang sedang dilakukan oleh pemerintahannya tidak mengganggu operasional sehari-hari. 

Anggaran yang dihemat itu, kata Prabowo, akan dialihkan ke program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas, seperti penyediaan pupuk hingga perbaikan sekolah.

Prabowo pun mengajak parpol di koalisinya itu untuk mendukung langkah penghematan ini.

“Memang saya ingin laksanakan efisiensi tapi jelas efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan operasi sehari-hari,” kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
