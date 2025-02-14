Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Tulang Punggung Ekonomi RI, Pelaku UMKM Diedukasi Pentingnya Asuransi

Qonita , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |05:10 WIB
Tulang Punggung Ekonomi RI, Pelaku UMKM Diedukasi Pentingnya Asuransi
Tulang Punggung Ekonomi RI, Pelaku UMKM Diedukasi Pentingnya Asuransi (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggalakkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan). Gerakan ini dalam rangka meningkatkan jumlah tingkat literasi maupun inklusi keuangan khususnya asuransi secara merata di Indonesia.
Untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya asuransi, para pelaku UMKM diberikan edukasi. Pelaku UMKM diajarkan untuk memahami pentingnya asuransi mikro yakni Asuransi Kerusakan Tempat Usaha dan Rumah Tinggal. 

1. Tulang Punggung Ekonomi

Wakil Kepala Divisi Retail dan Mikro BRI Insurance, Edi Sugianto pada saat kegiatan edukasi mengatakan bahwa hal ini sesuai arahan OJK. Dimana perseroan memberikan edukasi literasi dan inklusi tentang keuangan karena UMKM di Indonesia sangat memiliki peran penting pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Ibu-ibu harus merasa bangga dapat hadir di sini, karena ibu-ibu adalah penyumbang 60% dari produk domestik bruto dan 97% penyerapan tenaga kerja dari UMKM. Kalau tidak ada ibu-ibu di sini, ekonomi Indonesia mungkin tidak akan bergerak. Karena sangat pentingnya keberadaan ibu-ibu ada di sini, tentu ibu-ibu juga harus merasa terlindungi,” ucap Edi, Jumat (14/2/2025).

2. Pentingnya Asuransi

Kegiatan ini adalah sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian BRI Insurance kepada para pelaku usaha ultra mikro yang dianggap menjadi tulang punggung perekonomian di daerah maupun nasional yang memiliki pengaruh besar atas tumbuhnya perekonomian negara. Selain itu, Kepala Divisi Ritel dan Mikro BRI Insurance Budi Wiyono menyampaikan, dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa semua pelaku UMKM khususnya di Kepulauan Bangka Belitung harus memiliki pehamanan tentang penting asuransi.
"Agar mereka merasa aman pada saat menajalankan aktifitas usahanya ditengah potensi risiko yang bisa timbul seperti bencana alam dan risiko lainnya," imbuhnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

