Masih Ada Gabah Petani di Bawah HPP, Bulog Diminta Terus Aktif

JAKARTA - Bulog diminta terus aktif menyerap gabah petani. Di mana saat ini harga gabah di beberapa daerah masih di bawah Harga Pembelian Pemerintah ( HPP ).

Berikut data transaksi gabah kering panen (GKP) di bawah Rp6.500 per Kg seluruh Indonesia pada per Jumat 14 Februari 2025.

1. HPP Gabah Petani di Bawah Rp6.500

Mengutip data yang diterima Okezone Sabtu (15/2/2025)., harga gabah kering panen (GKP) masih di bawah Rp6.500 per kg di seluruh Indonesia.

Di Aceh, harga gabah berkisar Rp6.000-Rp6.200 atau rata-rata Rp6.150 per kg. Kemudian di Banten juga harganya Rp5.400, di Bangka Belitung dikisaran Rp6.000 per kg.

Sementara di Jawa Tengah, harga gabah berada pada kisaran Rp6.100–6.300, dan hanya rata-rata Rp6.175.

Sumatera Utara, seperti Deli Serdang dan Langkat harga gabah sekira Rp5.300 sampai Rp6.200 atau rata-rata di Rp5.900 per kg.