JAKARTA - Bulog diminta terus aktif menyerap gabah petani. Di mana saat ini harga gabah di beberapa daerah masih di bawah Harga Pembelian Pemerintah ( HPP ).
Berikut data transaksi gabah kering panen (GKP) di bawah Rp6.500 per Kg seluruh Indonesia pada per Jumat 14 Februari 2025.
Mengutip data yang diterima Okezone Sabtu (15/2/2025)., harga gabah kering panen (GKP) masih di bawah Rp6.500 per kg di seluruh Indonesia.
Di Aceh, harga gabah berkisar Rp6.000-Rp6.200 atau rata-rata Rp6.150 per kg. Kemudian di Banten juga harganya Rp5.400, di Bangka Belitung dikisaran Rp6.000 per kg.
Sementara di Jawa Tengah, harga gabah berada pada kisaran Rp6.100–6.300, dan hanya rata-rata Rp6.175.
Sumatera Utara, seperti Deli Serdang dan Langkat harga gabah sekira Rp5.300 sampai Rp6.200 atau rata-rata di Rp5.900 per kg.
Sumatera Selatan, Sumatera Barat hingga Maluku juga harganya masih di bawah HPP. Rata-ratanya di Rp5.350 sampai Rp6.100 per kg.