Modal Rp300.000 Bisa Buka Usaha Apa? Ini Dia Rekomendasinya

JAKARTA - Modal Rp300.000 bisa buka apa? Ini dia 5 rekomendasinya. Seringkali orang berfikir bahwa memulai usaha memerlukan modal yang besar.

Padahal dengan modal Rp300.000, anda bisa memulai usaha yang sederhana seperti menjual makanan, jual minuman hingga menjadi dropshipper.

Zaman sekarang, sudah banyak sekali orang yang membuka usaha dengan modal yang terbatas, hingga akhirnya berkembang dan menjadi sukses sampai sekarang. Hal ini, bisa menjadi ide untuk ibu rumah tangga yang memiliki waktu luang dirumah.

Berikut daftar 5 rekomendasi usaha yang bermodal Rp300.000.

1. Jualan Makanan

Selain anak muda yang ingin membuka usaha makanan kecil-kecilan, rekomendasi ini juga bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga untuk mengisi waktu luang dirumah sekaligus menambah pendapatan untuk sehari-hari.

Sebelumnya, tentukan produk makanan yang akan dibuat dengan bahan baku yang tidak memerlukan modal yang besar, seperti keripik, kue kering, dimsum, gorengan, salad buah dan lain lain sebagainya.

Produk ini dapat dipasarkan secara online maupun offline, jangan lupa untuk melakukan product marketing apalagi di zaman sekarang yang sudah serba digital. Untuk menghindari kerugian, buat produk dengan skala kecil terlebih dahulu dan pastikan harga jual seimbang dengan modal yang dikeluarkan.