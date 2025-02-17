Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Danantara Siap Diluncurkan 24 Februari, Kelola Aset Rp14.715 Triliun

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |10:04 WIB
4 Fakta Danantara Siap Diluncurkan 24 Februari, Kelola Aset Rp14.715 Triliun
4 Fakta Danantara Siap Diluncurkan 24 Februari, Kelola Aset Rp14.715 Triliun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan badan pengelola investasi baru Indonesia, yaitu Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan diluncurkan pada 24 Februari 2025. 
Adanya Danantara akam berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain.
“Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” kata Prabowo saat berbicara sebagai keynote speaker di forum internasional World Government Summit.
Berikut Fakta mengenai peluncuran Danantara dan aset yang dikelola, dirangkum Okezone, Senin (17/2/2025).

1. Aset yang Dikelola

Menurutnya, Danantara merupakan lembaga yang akan mengelola aset negara bernilai lebih dari USD900 miliar atau setara Rp14.715 Triliun. Di mana, Danantara nantinya akan berinvestasi pada proyek-proyek berkelanjutan di sektor energi terbarukan, hingga produksi pangan.
“Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari dan akan berinvestasi pada sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek berkelanjutan di seluruh sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur, produksi, dan lainnya,” kata dia.

2. Pengawasan Danantara

Prabowo meminta mantan Presiden Indonesia hingga pimpinan organisasi agama untuk ikut mengawasi pengelolaan dana kekayaan negara, yakni Danantara.
"Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi," kata Prabowo Dalam sambutannya pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat dikutip Antara.

 

Halaman:
1 2
