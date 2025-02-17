Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Karyawan yang Bebas Pajak Penghasilan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |10:23 WIB
Ini Karyawan yang Bebas Pajak Penghasilan
Sri Mulyani soal Pegawai Bebas Pajak Penghasilan (Foto: Okezone0
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025. PMK Nomor 10 Tahun 2025 tersebut ditetapkan dan mulai berlaku sejak tanggal 4 Februari 2025.


1. Pertahankan Daya Beli Masyarakat


Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan, latar belakang penerbitan PMK ini adalah sebagai upaya mempertahankan daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari kenaikan tarif PPN sebesar 1 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 lalu.

“Penerbitan PMK ini merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat melalui paket-paket stimulus yang diberikan,” tegas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti dalam keterangan resmi, Senin (17/2/2025). 


2. Pegawai Industri Ini Dapat Insentif PPh


PMK Nomor 10 Tahun 2025 mengatur bahwa untuk karyawan atau pegawai di industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit mendapat insentif PPh 21 DTP mulai masa pajak Januari 2025 atau masa pajak bulan pertama bekerja di tahun 2025.

 

Halaman:
1 2
