HOME FINANCE HOT ISSUE

Ramai #KaburAjaDulu, Menaker: Kesempatan Kerja di Luar Negeri Memang Ada

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |11:20 WIB
Ramai #KaburAjaDulu, Menaker: Kesempatan Kerja di Luar Negeri Memang Ada
Ramai #KaburAjaDulu, Menaker: Kesempatan Kerja di Luar Negeri Memang Ada (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ramai tagar #KaburAjaDulu di media sosial sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merespons ramainya tagar #KaburAjaDulu di media sosial. Tagar tersebut merupakan ajakan ramai-ramai meninggalkan Indonesia untuk bekerja ke luar negeri dan viral di media sosial.

"Tanggapannya, ya itu apa ya ini kan netizen terkait dengan kabur aja, memang di satu sisi saya lihat kesempatan kerja di luar memang ada ya," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

1. Peluang Kerja di Luar Negeri

Yassierli menekankan bahwa tagar tersebut bukan seruan untuk kabur dari Indonesia. Melainkan, katanya, dorongan untuk meningkatkan skill ke luar negeri.

"Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya, jadi kalau memang ingin untuk meningkatkan skill dan ada peluang kerja di luar negeri. Kemudian, kembali ke Indonesia bisa membangun negeri ya tidak masalah," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
