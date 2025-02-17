Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Neraca Perdagangan RI Surplus USD3,45 Miliar di Januari 2025, Cetak Rekor 57 Bulan Beruntun

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |11:44 WIB
Neraca Perdagangan RI Surplus USD3,45 Miliar di Januari 2025, Cetak Rekor 57 Bulan Beruntun
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan mengalami surplus pada Januaria 2025 (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan mengalami surplus pada Januaria 2025. Surplus neraca perdagangan lebih tinggi USD1,21 miliar dibandingkan Desember 2024 serta lebih tinggi USD1,45 miliar dibandingkan Januari 2024.

"Pada Januari 2025 neraca perdagangan masih mencatatkan surplus sebesar USD 3,45 miliar atau naik sebesar USD 1,21 miliar secara bulanan," kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (17/2/2025).

1. Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan Indonesia Januari 2025 mengalami surplus USUSD3,45 miliar. Surplus yang diperoleh dari transaksi perdagangan sektor nonmigas sebenarnya lebih tinggi, yakni USUSD4,88 miliar, namun tereduksi oleh defisit perdagangan sektor migas USUSD1,43 miliar. Selama Januari–Desember 2024, neraca perdagangan Indonesia juga mengalami surplus USUSD31,04 miliar yang dipicu oleh surplus pada sektor nonmigas USUSD51,44 miliar walaupun sektor migas mengalami defisit USUSD20,40 miliar.

2. Ekspor Indonesia

Nilai ekspor Indonesia Januari 2025 mencapai USUSD21,45 miliar atau turun 8,56% dibandingkan dengan ekspor Desember 2024. Sementara itu, dibandingkan dengan dengan Januari 2024 nilai ekspor naik sebesar 4,68%. Ekspor nonmigas Januari 2025 mencapai USUSD20,40 miliar, turun 6,96% dibandingkan dengan Desember 2024 namun naik 6,81% jika dibandingkan dengan ekspor nonmigas Januari 2024.

Dari sepuluh komoditas dengan nilai ekspor nonmigas terbesar Januari 2025, sebagian besar komoditas mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar pada bahan bakar mineral sebesar USUSD787,1 juta (22,01%). Sementara komoditas yang mengalami peningkatan terbesar adalah logam mulia dan perhiasan/permata sebesar USUSD173,3 juta (25,38%).

Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari 2025 naik 14,02% jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2024, demikian juga ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 45,46%, sedangkan ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 26,45%.

Ekspor nonmigas Januari 2025 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu USUSD4,57 miliar, disusul Amerika Serikat USUSD2,34 miliar, dan India USUSD1,23 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 39,89%. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar USUSD4,09 miliar dan USUSD1,31 miliar. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari 2025 berasal dari Provinsi Jawa Barat dengan nilai USUSD3,04 miliar (14,18%), diikuti Kepulauan Riau USUSD2,11 miliar (9,82%), dan Jawa Timur USUSD2,02 miliar (9,41%)

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176476/prabowo_subianto-YXjl_large.jpg
Ada Wakil Dubes RI di China, Dunia Usaha Optimistis Perdagangan dan Investasi Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173693/pelabuhan-gUER_large.jpg
Neraca Perdagangan Indonesia Surplus USD5,49 Miliar di Agustus, 64 Bulan Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168992/menkeu_purbaya-PQ6y_large.jpg
Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Neraca Dagang RI Tetap Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168456/chile-cP5G_large.jpg
Hubungan Dagang Indonesia-Chile Terus Meningkat, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160375/mendag-mLql_large.jpg
Neraca Perdagangan Surplus 62 Bulan, Ekspor RI Tumbuh 7,7 Persen di Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/320/3159613/neraca_dagang_ri-gCXO_large.jpeg
Neraca Dagang RI Surplus USD4,10 Miliar pada Juni 2025, Catat Rekor 62 Bulan Berturut-turut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement