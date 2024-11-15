Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Neraca Perdagangan Indonesia Surplus USD2,48 Miliar di Oktober 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |09:52 WIB
Neraca Perdagangan Indonesia Surplus USD2,48 Miliar di Oktober 2024
Neraca perdagangan surplus pada Oktober (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Neraca perdagangan Indonesia surplus pada Oktober 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan surplus sebesar USD2,48 miliar atau turun USD0,76 miliar secara bulanan.

Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia sudah mengalami surplus selama 54 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Plt Kepala BPS Amalia W Widyasanti mengatakan, surplus neraca dagang Oktober 2024 ini memang relatif lebih rednah dibandingkan bulan lalu dan bulan yang sama tahun lalu.

"Kondisi surplus ini ditopang oleh komoditas nonmigas, dimana penyumbang surplus utama dari komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan nabati ,serta besi dan baja," jelasnya dalam konferensi pers hari ini, Jumat (15/11/2024).

Amalia menambahkan, pada saat yang sama neraca dagang komoditas migas mengalami defisit sebesar USD2,32 miliar usd dan komoditas penyumbang defisit ini yaitu komoditas hasil minyak maupun minyak mentah.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176476/prabowo_subianto-YXjl_large.jpg
Ada Wakil Dubes RI di China, Dunia Usaha Optimistis Perdagangan dan Investasi Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173693/pelabuhan-gUER_large.jpg
Neraca Perdagangan Indonesia Surplus USD5,49 Miliar di Agustus, 64 Bulan Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168992/menkeu_purbaya-PQ6y_large.jpg
Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Neraca Dagang RI Tetap Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168456/chile-cP5G_large.jpg
Hubungan Dagang Indonesia-Chile Terus Meningkat, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160375/mendag-mLql_large.jpg
Neraca Perdagangan Surplus 62 Bulan, Ekspor RI Tumbuh 7,7 Persen di Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/320/3159613/neraca_dagang_ri-gCXO_large.jpeg
Neraca Dagang RI Surplus USD4,10 Miliar pada Juni 2025, Catat Rekor 62 Bulan Berturut-turut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement