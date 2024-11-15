Neraca Perdagangan Indonesia Surplus USD2,48 Miliar di Oktober 2024

JAKARTA - Neraca perdagangan Indonesia surplus pada Oktober 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan surplus sebesar USD2,48 miliar atau turun USD0,76 miliar secara bulanan.

Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia sudah mengalami surplus selama 54 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Plt Kepala BPS Amalia W Widyasanti mengatakan, surplus neraca dagang Oktober 2024 ini memang relatif lebih rednah dibandingkan bulan lalu dan bulan yang sama tahun lalu.

"Kondisi surplus ini ditopang oleh komoditas nonmigas, dimana penyumbang surplus utama dari komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan nabati ,serta besi dan baja," jelasnya dalam konferensi pers hari ini, Jumat (15/11/2024).

Amalia menambahkan, pada saat yang sama neraca dagang komoditas migas mengalami defisit sebesar USD2,32 miliar usd dan komoditas penyumbang defisit ini yaitu komoditas hasil minyak maupun minyak mentah.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)