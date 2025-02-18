Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

8 Kebijakan Prabowo Dorong Ekonomi RI: Pencairan THR PNS hingga Bansos

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |06:48 WIB
8 Kebijakan Prabowo Dorong Ekonomi RI: Pencairan THR PNS hingga Bansos
Presiden Prabowo soal 8 Kebijakan Dorong Ekonomi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ada delapan kebijakan pemerintah pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025. Mulai dari Makan Bergizi Gratis hingga THR dan bansos.


“Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” kata Prabowo, Selasa (18/2/2025).

1. Kebijakan UMP hingga Bansos

Kemudian Prabowo memaparkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun ini.

Pertama, adalah hasil kebijakan kenaikan UMP tahun 2024. Kedua, optimalisasi penyaluran bansos (PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP, BLT-DD) di bulan Februari dan Maret 2025. Ketiga, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025.

2. Stimulus pada Bulan Ramadhan

Keempat, sejumlah stimulus pada bulan Ramadhan dan Lebaran seperti diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja (Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025, dan program Pariwisata Mudik Lebaran yang dilakukan Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait, serta stabilisasi harga pangan.

Kelima, paket stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik, PPN DTP Pembelian Properti dan Otomotif (EV), PPnBM DTP Otomotif (Electronic Vehicle dan Hybrid), Subsidi/Pajak DTP Motor Listrik, dan PPh DTP Sektor Padat Karya.

 

Halaman:
1 2
