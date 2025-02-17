Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

15 Proyek Hilirisasi Prabowo Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8%, Modal RI Jadi Negara Maju

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |18:47 WIB
15 Proyek Hilirisasi Prabowo Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8%, Modal RI Jadi Negara Maju
15 Proyek Hilirisasi Prabowo Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8%, Modal RI Jadi Negara Maju (Foto: Dokumentasi Istana)
JAKARTA - Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang berencana meluncurkan 15 megaproyek hilirisasi pada tahun 2025 didukung Komisi XII DPR. Hal ini merupakan salah satu modal untuk menjadi negara maju.

"Mendukung langkah Presiden Prabowo yang akan melaunching 15 proyek hilirisasi di tahun 2025 ini dan juga proyek hilirisasi lainnya. Hilirisasi merupakan agenda penting yang sudah dicanangkan sejak dahulu," kata Anggota Komisi XII DPR Christiany Eugenia Tetty Paruntu di Jakarta, Senin (17/2/2025).

1. Ekonomi 8% dan Indonesia Jadi Negara Maju

Agenda hilirisasi di berbagai sektor, menurut legislator Partai Golkar itu, akan makin terealisasi dengan kepemimpinan yang kuat (strong leadership) sebagai kunci yang dimiliki oleh Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas Hilirisasi.

"Agenda hilirisasi ini akan menjadi daya ungkit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dan mentransformasi ekonomi Indonesia menjadi negara maju nantinya," katanya.

2. Prabowo Jelaskan soal Proyek Hilirisasi

Prabowo memastikan pemerintahannya melanjutkan program hilirisasi yang dirintis pada masa pemerintahan presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dalam forum yang dihadiri Jokowi itu, Prabowo bahkan menyebut hilirisasi bakal dimulai dengan pelaksanaan 15 megaproyek.

"Hilirisasi kita akan teruskan, kita wujudkan. Kita akan mulai tahun ini. Tahun ini minimal 15 megaproyek yang miliar-miliar dolar (nilainya). Kita mulai tanpa kita minta-minta investasi dari luar negeri," kata Prabowo dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-17 Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Sabtu pekan lalu.

 

