15 Mega Proyek Miliaran Dolar AS Dimulai, Prabowo: Tanpa Kita Minta-Minta Investasi Luar Negeri

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak akan meminta-minta investasi kepada pihak luar negeri. Dirinya yakin dan mampu mewujudkan cita-cita untuk bisa berdiri di kaki sendiri.



1. Indonesia Memiliki Kekayaan



Awalnya Prabowo menyebut bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang sangat besar. Dirinya akan melanjutkan program hilirisasi yang telah dicanangkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada acara puncak perayaan HUT ke-17 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Sabtu 15 Februari 2025.

"Kekayaan kita sangat besar program yang dicanangkan pak Jokowi hilirisasi kita akan teruskan kita akan wujudkan kita akan mulai tahun ini. Tahun ini minimal 15 proyek mega proyek yang miliar miliar dollar kita mulai tanpa kita minta-minta investasi dari luar negeri," kata Prabowo.

"Kita akan wujudkan cita-cita bung Karno berdiri diatas kaki kita sendiri," tegasnya.