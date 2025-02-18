Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Buka Suara soal Viral Ajakan Tarik Uang dari Bank BUMN karena Danantara

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |18:17 WIB
Luhut Buka Suara soal Viral Ajakan Tarik Uang dari Bank BUMN karena Danantara
Luhut Buka Suara soal Viral Ajakan Tarik Uang dari Bank BUMN karena Danantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal viralnya ajakan menarik uang dari bank BUMN atau Himbara usai rencana peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025.

Menurut Luhut, pembentukan Danantara membuat perusahaan milik negara bekerja lebih efisien dan transparan. Pembentukan lembaga pengelola aset negara tersebut merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah, mengingat Danantara menggunakan skema bisnis joint venture yang menggabungkan beberapa usaha.

"Danantara itu menurut saya suatu keputusan yang sangat strategis dari pemerintah. Karena mereka bisa joint venture dengan banyak perusahaan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu jadi efisien, lebih transparan, bisa kita lihat dengan jelas," kata dia saat ditemui usai acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Luhut menyampaikan banyak negara yang ingin melakukan joint venture dengan Danantara setelah badan tersebut diresmikan oleh pemerintah. Salah satunya yakni Abu Dhabi yang ingin melakukan ekspansi bisnis ke sektor energi baru terbarukan (EBT).

"Saya kira sangat banyak. paling tidak yang saya tahu dengan Abu Dhabi," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengakui banyak pihak yang terkejut ketika pemerintah berencana untuk meluncurkan Danantara. Hal tersebut karena aset yang dikelola oleh badan ini memiliki nilai yang besar.

"Banyak pihak yang terkejut dengan adanya Danantara, mereka pikir Indonesia merupakan negara yang miskin," kata Luhut dilansir Antara.

 

Halaman:
1 2
