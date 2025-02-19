Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Peringatan Keras Mentan Amran: Pengusaha yang Jual Pangan di Atas HET Bakal Disegel

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |17:10 WIB
Peringatan Keras Mentan Amran: Pengusaha yang Jual Pangan di Atas HET Bakal Disegel
Peringatan Keras Mentan Amran: Pengusaha yang Jual Pangan di Atas HET Bakal Disegel (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan keras kepada para pengusaha yang tidak mematuhi dan tidak menjalankan penjualan bahan pokok sesuai harga eceran tertinggi (HET). Tidak main-main, perusahaan yang melanggar terancam disegel dan dibekukan izinnya.
Mentan Amran menyampaikan tindakan tegas ini dilakukan agar masyarakat merasa tenang terutama dalam menjalankan ibadah puasa karena tidak terganggu dengan harga bahan pokok yang sering kali naik di saat bulan Ramadan dan lebaran.
“Jangan sampai semua komoditas bahan pokok ini melebihi HET yang telah ditentukan. Karena itu tolong dari Kasatgas Pangan, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) agar HET dan operasi pasar ini dikawal dengan baik sebab ini adalah perintah panglima tertinggi Presiden Prabowo Subianto. Kalau ada yang melanggar kami pastikan akan dilakukan penindakan bahkan pencabutan izin usaha,” ujar Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Bahan Pokok Menjelang Puasa di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Rabu (19/2/2025).

1. HET Minyak Goreng

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi untuk Minyakita sebesar Rp15.700 per liter, sedangkan angka realisasinya Rp17.500 atau melebihi HET. Mentan Amran berharap angka sebesar itu dapat diturunkan lagi untuk memenuhi harapan masyarakat dalam penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau.
“Yang pasti sekali lagi saya katakan jangan ada yang bermain-main di wilayah HET. Ini pengawasannya sangat ketat dan tindakan yang akan diberikan juga sangat berat,” katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185600/mentan_amran-G4Bu_large.jpg
Serapan Anggaran Kementan Baru 72 Persen, Mentan Ungkap Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185401/mentan-lfTM_large.jpg
Mentan Bongkar Beras Impor Ilegal 250 Ton, Diduga Milik Multazam Sabang Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183232/mentan-WGv0_large.jpg
Mentan Amran Copot Pejabat Kementan Usai Lahan Negara 300 Ha Disewakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182600/mentan_amran-GMok_large.jpg
RI Bakal Investasi Rp20 Triliun untuk Sistem Pembibitan hingga Pakan Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178004/menkeu_purbaya-iAb8_large.jpg
Amran Bakal Cabut Izin Usaha Pedagang yang Jual Beras di Atas HET
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176428/mentan_amran-n1hE_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Mentan Amran Ditunjuk Kepala Bapanas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement