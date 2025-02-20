IHSG Sesi I Melemah pada Level 6.792

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) balik melemah pada perdagangan sesi pertama. Indeks menurun 0,04% atau 2,51 poin ke level 6.792.

1. Transaksi Perdagangan

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 11,18 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,65 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 736.928 kali. Adapun, sebanyak 319 saham harganya turun, 232 saham harganya naik dan 224 saham lain harganya stagnan.

Sektor energi turun 0,78%, sektor non siklikal turun 1,68%, sektor properti turun 0,74%, sektor siklikal turun 0,62%, sektor kesehatan dan sektor keuangan turun 0,24%, sektor transportasi turun 0,22% dan sektor industri turun 0,12%. Sedangkan sektor bahan baku naik 1,12%, sektor teknologi melesat 5,67% dan sektor infrastruktur naik 0,06%.

2. Saham Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Indointernet Tbk (EDGE) naik 24,72% ke Rp5.575, PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) naik 16,09% ke Rp101, dan PT Remala Abadi Tbk (DATA) naik 15,56% ke Rp1.820.