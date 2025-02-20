Harta Kekayaan Maruli Siahaan yang Dilantik PAW DPR RI

JAKARTA - Harta kekayaan Maruli Siahaan yang dilantik PAW DPR RI. Maruli Siahaan dilantik menjadi anggota DPR RI PAW menggantikan Meutya Hafid menjadi Menteri Komunikasi dan Digital.

Maruli Siahaan, anggota DPR RI yang baru, menarik perhatian publik tidak hanya karena posisi barunya, tetapi juga karena kekayaan pribadinya yang menggiurkan. Laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) mengungkap besaran harta yang dimiliki politikus tersebut, menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan dari masyarakat.

Berdasarkan laman resmi e-lhkpn yang dilaporkan 23 Oktober 2024, harta kekayaan Maruli Siahaan mencapai Rp7.214.409.930 atau sekitar Rp7,2 miliar.

Berikut adalah harta kekayaan Maruli Siahaan yang telah dirangkum Okezone Kamis(20/2/2025).

A.Tanah dan Bangunan

1.Tanah dan Bangunan Seluas 747 m2/260 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI : Rp3.000.000.000.

2.Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI : Rp2.500.000.000.

B.Transportasi dan Mesin

1.Mobil Toyota Harrier Tahun 2012, Hasil Sendiri: Rp350.000.000.

2.Mobil Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2016, Hasil Sendiri: Rp300.000.000.

3.Mobil Honda CRV Tahun 2008, Hasil Sendiri: Rp150.000.000.