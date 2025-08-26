Segini Harta Kekayaan Primus Yustisio, Anggota DPR yang Pilih Berangkat Kerja Naik KRL dari Bintaro ke Senayan

(Foto: Instagram)

JAKARTA - Harta kekayaan Primus Yustisio, anggota DPR yang pilih berangkat kerja naik KRL dari Bintaro ke Senayan. Di tengah sorotan publik soal tunjangan rumah untuk anggota DPR sebesar Rp50 juta, langkah Primus Yustisio justru menarik perhatian.

Aktor sekaligus anggota DPR RI ini lebih memilih berangkat kerja menggunakan transportasi umum, yakni KRL ketimbang mobil pribadi.

Primus kini sudah empat kali menjabat sebagai anggota dewan. Dia kerap terlihat berdiri di dalam gerbong layaknya penumpang biasa. Bahkan, meski kondisi kereta sedang lengang, dia memilih berdiri.

Sang istri, aktris Jihan Fahira mengungkapkan alasan utama Primus menggunakan KRL adalah untuk menghindari kemacetan.

“Kalau Primus itu males macet,” kata Jihan.

Primus dan keluarganya tinggal di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Lokasi rumah yang dekat dengan stasiun KRL membuatnya lebih mudah mengakses transportasi umum tersebut.

“Rumah kami sama stasiun kereta cuma 5–3 menit sampai. Jadi, naik kereta itu memang paling efektif,” ujar Jihan.

Selain menuju Senayan, Primus juga kerap memakai KRL untuk mengunjungi daerah pemilihannya (dapil) di Bogor. Menurut Jihan, akses KRL justru lebih memudahkan sang suami menjangkau dapil yang jalurnya kadang sulit ditempuh dengan mobil.

Sikap sederhana Primus ini menuai banyak komentar positif dari masyarakat. Beberapa netizen mengaku pernah satu gerbong dengannya.

“Dewan asal dari rakyat yang tetap merakyat, keren,” tulis akun @abahidi12.

“Emang low profile dia, naik dari Stasiun Jurang Mangu turun Palmerah, kalau diajak ngobrol orang pasti nyaut,” tambah @pinkynda89.