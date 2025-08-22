Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Nasim Khan, Anggota DPR yang Usulkan Gerbong KAI Khusus Merokok

Rahma Anhar , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |22:14 WIB
Harta Kekayaan Nasim Khan, Anggota DPR yang Usulkan Gerbong KAI Khusus Merokok
Harta Kekayaan Nasim Khan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harta kekayaan Nasim Khan, anggota DPR yang usulkan Gerbong KAI khusus merokok. Setelah dibahas di parlemen, Nasim Khan mendadak menjadi perhatian publik karena merekomendasikan gerbong kereta api khusus untuk penumpang perokok.

Usulan ini mendapat dukungan dari sejumlah orang yang perokok dan kritik dari mereka yang percaya bahwa gerbong rokok dapat meningkatkan masalah kesehatan.

Di balik perdebatan ini, menarik untuk mempertimbangkan sosok politisi asal Jawa Timur itu, terutama berkaitan dengan kekayaan yang ia katakan sebagai pejabat negara.

Berikut Okezone telah merangkum, Jumat (22 Agustus 2025).

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilaporkannya terakhir kali pada 22 Mei 2024.

Nasim Khan tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar 30.980.000.000 atau Rp30,9 miliar.

 

