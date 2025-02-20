Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Lagi Bingung, DJP Jakarta Edukasi Pelayanan Coretax

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |17:38 WIB
Tak Lagi Bingung, DJP Jakarta Edukasi Pelayanan Coretax
Beri Edukasi Layanan Coretax (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus bekerjasama dengan Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Aplikasi Coretax bertempat di Kampus UBSI Kalimalang yang diikuti oleh 40 tenaga kependidikan, (20/2/2025). 

1. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis ini dihadiri oleh Kepala Bagian Pajak UBSI Untung Biyanto, B.Sc, Kepala Biro Administrasi Keuangan Dan Umum Dwi Astuti Ratriningsih, M.Kom, dan Ketua Program Studi Manajemen Eka Dyah Setyaningsih, M.M. Selain itu, dari Kanwil DJP Jakarta Khusus turut hadir Penyuluh Pajak Ahli Madya, Dendi Amrin serta Penyuluh Pajak Ahli Pertama, Yoyon Hardhianto.

Tujuan diselenggarakan bimbingan teknis aplikasi coretax di lingkungan Kampus UBSI ini agar para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mendapat kesempatan untuk mengakses fitur terintegrasi aplikasi coretax mulai dari pembayaran pajak, pelaporan surat pemberitahuan (SPT), dan layanan terbaru seperti Deposit Pajak. 

2. Coretax Integrasikan Berbagai Layanan

Dalam kesempatan tersebut, Dendi Amrin menyampaikan bahwa Coretax mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini telah disediakan DJP seperti pada DJP Online, e-Nofa, pembayaran, EoI, dan lainnya dengan menyatukan layanan tersebut ke dalam menu dan submenu pada Portal Wajib Pajak.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185829/dirjen_pajak-dTgM_large.png
Dirjen Pajak Respons Fatwa MUI soal PBB hingga DPR Colek Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185572/pajak-zqOv_large.jpg
Fatwa MUI Sebut Bumi dan Bangunan yang Dihuni Tak Layak Dikenakan Pajak Berulang, Ini Respons DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185557/penerimaan_pajak_turun-nKqI_large.jpg
Bos DJP Ungkap Biang Kerok Penerimaan Pajak Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185548/pajak-2XZ4_large.jpg
DJP Kantongi Rp11,48 Triliun dari 201 Pengemplang Pajak Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185541/pajak-Ma4g_large.png
DPR Cecar Sistem Coretax, Dirjen Pajak Sebut Masih Masa Garansi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184323/dirjen_pajak_kemenkeu_digeledah_kejagung-mebd_large.jpg
Rumah Pejabat Pajak Digeledah Kejagung, Ini Respons DJP  
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement