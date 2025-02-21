Harta Kekayaan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda di LHKPN

JAKARTA- Harta kekayaan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda di LHKPN. Sherly menjadi Gubernur Terkaya dengan kekayaan mencapai Rp709 miliar, menurut LHKPN yang dilaporkannya pada 16 Oktober 2024.

Istri dari mendiang Benny Laos yang meninggal dunia dalam kecelakaan ledakan speedboat pada Sabtu 12 Oktober 2024 di Pulau Taliabu, Maluku Utara ini akan menggantikan posisi suaminya dan resmi dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2025-2030 di Istana Negara oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025).

Sherly berpasangan dengan Sarbin Sehe dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara, Ia bergabung dalam pencalonan saat tahapan Pilkada dimulai dan meraih perolehan suara tertinggi sebanyak 359.416 suara atau 51,68% dari total suara Pilkada 2024. Partai koalisi pengusung Sherly dan Sarbin Sehe diantaranya adalah Partai Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, PPP, Gelora, PSI, dan Partai Buruh.

Sherly tercatat sebagai gubernur terkaya di antara 33 gubernur terpilih lainnya, termasuk menantu mantan Presiden Jokowi yaitu Bobby Nasution. Menurut laporan harta kekayaan yang diajukan ke KPK, total kekayaannya mencapai Rp709 miliar. Sebagian besar dari harta tersebut berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan, yang nilai totalnya mencapai Rp201.133.967.263 atau sekitar Rp201 miliar.

Sebelumnya, Sherly dan mendiang suaminya telah merintis dan mengelola PT Bela Group, yang juga dikenal sebagai PT Bela Cipta Sarana. Salah satu yang paling dikenal adalah Bela Hotel yang terletak di Ternate. Perusahaan ini beroperasi dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, industri, pengangkutan, pertanian, percetakan, dan pelayaran.

Harta Kekayaan Sherly Tjoanda di LHKPN

Total harta kekayaan Sherly Tjoanda yang mencapai Rp709.760.235.59 atau Rp709 miliar sebagian besar berasal dari surat berharga sebesar Rp245 miliar. Aset terbesar milik Gubernur Maluku Utara ini berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa lokasi, yaitu Manado, Ambon, dan Pulau Morotai dengan total 7 properti hasil sendiri yang nilainya mencapai Rp201 miliar.

Tanah dan bangunan di Manado, hasil sendiri senilai Rp410 juta.

Tanah di Manado, hasil sendiri senilai Rp180 juta.

Tanah di Ambon, hasil sendiri senilai Rp150 juta.

Tanah di Pulau Morotai, hasil sendiri senilai Rp120 juta.

Tanah di Pulau Morotai, hasil sendiri senilai Rp186,9 juta.

Tanah di Pulau Morotai, hasil sendiri senilai Rp67 juta.

Bangunan di Pulau Morotai, hasil sendiri senilai Rp200 miliar.