Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KSP Pastikan Kebijakan Prabowo untuk Kebutuhan dan Keberlanjutan

Nabillah Syidah , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |07:34 WIB
KSP Pastikan Kebijakan Prabowo untuk Kebutuhan dan Keberlanjutan
KSP Jelaskan Soal Kebijakan di Pemerintahan Prabowo. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Prabowo didasarkan pada satu kebutuhan agar dapat berjalan efektif. 

"Kebutuhan dari satu kebijakan itu pasti satu, enggak mungkin ada dua atau tiga atau empat kebutuhan dari kebijakan. Bahkan satu kebutuhan itu bisa diproyek dengan dua-duanya kebijakan," ujar Tenaga Ahli Madya KSP Muhammad Putra Hutama,  dalam Sustainable Economic Development Expo 2025 di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jumat (21/2/2025). 

1. Kebijakan Kemiskinan 

Dia mencontohkan, kebijakan dalam menurunkan angka kemiskinan yang mencakup pendataan masyarakat miskin, program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur di daerah miskin.

"Satu kebutuhannya adalah untuk menurunkan kemiskinan. Jadi tidak mungkin tuh, tujuannya adalah program bantuan sosial, ternyata tujuannya macam-macam. Ada tujuannya untuk menurunkan kemiskinan, terus yang kedua, pengen meningkatkan jumlah yang lain-lain. Tujuannya itu justru malah sebaiknya akan tercapai," jelasnya.

2. Ada Aspek Politik dan Sosial

Selain aspek ekonomi, Hutama menekankan bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan faktor lain seperti politik dan dampak sosial. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang hanya melihat satu faktor akan sulit mencapai hasil yang optimal.

"Kalau untuk membuat sebuah kebijakan, itu juga harus memikirkan faktor politik. Juga harus memikirkan terkait dengan gimana dampak sosialnya," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185705//mendagri-XsqD_large.jpg
Prabowo Terima Laporan Inflasi, Beras Keluar dari Daftar Pangan Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3185045//orang_kaya-PrWv_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai Hampir Separuh Kekayaan Indonesia, Siapa Mereka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184839//bahlil-Ldi8_large.jpg
Bahlil Lapor ke Prabowo: Kilang Balikpapan Siap Diresmikan hingga RI Swasembada Solar dan Avtur 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184803//danantara-0riX_large.jpg
Temui Prabowo, Konglomerat Rusia Jajaki Investasi Obat dan Kapal Listrik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184764//becak_listrik-tIDE_large.jpg
Prabowo Bahas Becak Listrik dan MBG di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184358//bahlil-GREx_large.jpg
Obrolan 3 Jam Prabowo dan Michael Bloomberg dari Investasi hingga Hilirisasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement