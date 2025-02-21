Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Undang Dewa 19 Launching Logo Kementerian PKP, Ara Sebut Ahmad Dhani Tak Mau Dibayar

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |08:07 WIB
Undang Dewa 19 Launching Logo Kementerian PKP, Ara Sebut Ahmad Dhani Tak Mau Dibayar
Menteri Ara Jelaskan Soal Dewa 19 Tampil di Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. (Foto: Okezone.com/Kementerian PKP)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan soal hadirnya Dewa 19 dalam undangan Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ara menegaskan bahwa Dewa 19 tidak dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tidak ada ABBN, tanya sama (Ahmad) Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar. Tanya sama Dhani saja biar Dhani yang jelasin," ujar Menteri Ara, dikutip dari Antara, di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (21/2/2025). 

1. Dewa 19 Gratis

Dia mengatakan bahwa Ahmad Dhani sering melakukan konser tanpa meminta bayaran, bahkan untuk penyediaan peralatan konser dilakukan olehnya sendiri.

Sehingga, Ia memastikan tidak ada uang negara yang digunakan untuk membayar konser Dewa 19 itu.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat itu, dia tidak dibayar. Termasuk besok, tidak dibayar. Sampai sound systemnya itu adalah dari Dhani, tanya sama Dhani saja," ujar Ara.

2. Launching Kementerian PKP

Informasi rencana konser itu berdasarkan edaran undangan Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mana agendanya bakal tersaji pula pentas seni yang akan menampilkan Dewa 19.

Adapun, undangan itu dalam surat bernomor HM 0101-Mn/001 perihal undangan Launching dan Pentas Seni.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186167//purbaya-WPgO_large.jpg
Purbaya Nilai Penghapusan SLIK OJK Belum Tentu Bantu Masyarakat Punya Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185288//mulan_jameela-tYNG_large.JPG
Bantah Rumor Cerai, Mulan Jameela Dapat Kado Spesial dari Ahmad Dhani usai Ujian Tesis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184202//ahmad_dhani-K4BA_large.jpg
Ahmad Dhani Ngamuk Diisukan Cerai, Mulan Jameela Singgung soal Fitnah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/33/3183942//ahmad_dhani-kmND_large.jpg
Ahmad Dhani Jajal Motor Legendaris Soeharto, Netizen Ributkan Pelat Nomor yang Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/470/3179896//presiden_prabowo-HTuR_large.jpg
Prabowo Beri Bantuan Renovasi 400 Ribu Rumah Jadi Layak Huni di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3177004//ahmad_dhani-p05D_large.jpg
Bikin Susah, Ahmad Dhani Dilaporkan Balik Lita Gading ke Polisi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement