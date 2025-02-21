Undang Dewa 19 Launching Logo Kementerian PKP, Ara Sebut Ahmad Dhani Tak Mau Dibayar

Menteri Ara Jelaskan Soal Dewa 19 Tampil di Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. (Foto: Okezone.com/Kementerian PKP)

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan soal hadirnya Dewa 19 dalam undangan Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ara menegaskan bahwa Dewa 19 tidak dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tidak ada ABBN, tanya sama (Ahmad) Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar. Tanya sama Dhani saja biar Dhani yang jelasin," ujar Menteri Ara, dikutip dari Antara, di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (21/2/2025).

1. Dewa 19 Gratis

Dia mengatakan bahwa Ahmad Dhani sering melakukan konser tanpa meminta bayaran, bahkan untuk penyediaan peralatan konser dilakukan olehnya sendiri.

Sehingga, Ia memastikan tidak ada uang negara yang digunakan untuk membayar konser Dewa 19 itu.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat itu, dia tidak dibayar. Termasuk besok, tidak dibayar. Sampai sound systemnya itu adalah dari Dhani, tanya sama Dhani saja," ujar Ara.

2. Launching Kementerian PKP

Informasi rencana konser itu berdasarkan edaran undangan Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mana agendanya bakal tersaji pula pentas seni yang akan menampilkan Dewa 19.

Adapun, undangan itu dalam surat bernomor HM 0101-Mn/001 perihal undangan Launching dan Pentas Seni.