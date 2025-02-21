Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Bisa Menarik Uang yang Sudah Ditransfer ke Penipu

Adinda Ayu Larasati , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |01:15 WIB
Apakah Bisa Menarik Uang yang Sudah Ditransfer ke Penipu
Menarik Uang yang sudah Ditransfer Penipu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Apakah bisa menarik uang yang sudah ditransfer ke penipu? Ini jawabannya.

Pada era digital saat ini disediakan banyak kemudahan untuk mentransfer uang melalui aplikasi e-wallet maupun mbanking. Namun, kemudahan ini membuka celah baru bagi para penipu untuk lebih mudah melakukan penipuan.

Jika sudah terlanjur mentransfer uang kepada penipu lewat e-wallet atau mbanking, masih ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memulihkan uang dana yang hilang.

Berikut ini Okezone merangkum apakah bisa menarik uang yang sudah ditransfer ke penipu, Kamis (20/2/2025).

Penipuan online dapat terjadi dengan berbagai macam modus, salah satu yang terjadi di era digital saat ini adalah meminta korban untuk mentransfer kepada rekening penipu. Kebanyakan korban penipuan hanya akan pasrah dan merelakan uang mereka jika hal ini sudah terjadi.

Namun, ternyata ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melaporkan penipu dan memaksa mereka mengembalikan uang yang sudah ditransfer, berikut penjelasannya.

1.  Laporkan ke Bank

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat laporan ke pihak bank terkait. Namun, sebelum membuat laporan pastikan sudah mengumpulkan barang bukti seperti nomor telepon, nomor rekening, bukti tangkapan layar transfer, dan bukti-bukti lainnya.

Ajukan permohonan untuk memblokir rekening pelaku penipuan. Melalui langkah ini, bank akan membekukan dana yang ada di rekening tersebut sehingga penipu tidak bisa menarik uang yang telah ditransfer.

Bank akan terlebih dahulu memverifikasi semua syarat yang diserahkan. Bank juga berusaha menghubungi pihak penipu untuk meminta klarifikasi. Jadi, pelapor perlu menunggu hingga pengajuan pemblokiran rekening berhasil dan dana kembali.

 

Halaman:
1 2
