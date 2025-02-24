Pelindo Terminal Petikemas Tambah Alat Bongkar Muat di TPK Semarang Dukung Lonjakan Industri Jawa Tengah

Okezone - PT Pelindo Terminal Petikemas selaku pengelola TPK Semarang dalam waktu dekat berencana mendatangkan 2 unit alat bongkar muat peti kemas jenis harbour mobile crane. Alat tersebut akan mendukung kegiatan bongkar muat peti kemas di dermaga samudera Pelabuhan Tanjung Emas sepanjang 150 meter sebagai perpanjangan TPK Semarang. Saat ini dermaga tersebut difungsikan untuk kegiatan bongkar muat non peti kemas.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra menyebut pemanfaatan dermaga samudera sebagai bentuk respon atas peningkatan kunjungan kapal dan arus peti kemas di TPK Semarang. Hal itu disebut sebagai langkah antisipatif agar layanan tetap optimal dan mencegah terjadinya kemacetan yang mengakibatkan kongesti.

Selain penyiapan dermaga dan alat tambahan, PT Pelindo Terminal Petikemas juga akan melakukan penataan area di TPK Semarang untuk penyiapan lapangan penumpukan tambahan. Saat ini perseroan tengah menyiapkan segala kelengkapan administrasi yang dibutuhkan agar pemanfaatan dermaga dan penyiapan lapangan penumpukan tersebut sesuai dengan tata kelola yang baik.

“Arus peti kemas di TPK Semarang meningkat tajam, 2024 yang lalu tumbuh 15 persen jika dibandingkan dengan 2023, ini akan terus meningkat seiring dengan keberadaan Kawasan Industri Kendal dan Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah,” ucap Widyaswendra, Senin (24/02/2025).