Latar Belakang dan Jejak Karier 3 Calon Bos Danantara, Ada Keponakan Luhut

Rosan, Dony Oskaria hingga Pandu Sjahrir Dikabarkan Jadi Bos Danantara yang Diluncurkan Hari Ini. (Foto; Okezone.com/Ist)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto segera meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) hari ini. Danantara diluncurkan di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Pukul 10.00 WIB.

Adapun, BPI Danantara merupakan badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kami ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa Bapak Presiden akan meluncurkan Danantara pada Senin, 24 Februari 2025, pukul 10.00 WIB di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres Yusuf Permana.

1. Nama Bos Danantara

Di tengah rencana peluncuran Danantara, muncul tiga nama yang dikabarkan mengisi posisi pimpinan BPI Danantara. Nama-nama yang mencuat di antaranya Rosan Roeslani yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Kabarnya Rosan akan mengisi posisi Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara.

Lalu, Dony Oskaria yang kini memegang bangku Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Paman Raffi Ahmad ini diisukan jadi Chief Operating Officer (COO).

Nama lain adalah Pandu Sjahrir yang digadang-gadang ditunjuk Presiden sebagai Chief Information Officer (CIO) BPI Danantara.

2. Profil calon bos BPI Danantara:

Rosan Roeslani

Karier politik Rosan Roeslani di pemerintahan sangat cemerlang. Saat ini dia menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang dilantik Prabowo pada 21 Oktober 2024 lalu.

Posisi itu pernah dijabat ketika Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju di akhir masa jabatannya.

Ketika itu, Rosan menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi, lantaran Bahlil ditunjuk Jokowi menduduki posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menggeser Arifin Tasrif.

Dia sebelumnya juga dilantik Jokowi sebagai Wakil Menteri BUMN II, namun jabatan yang diemban ini hanya bertahan beberapa bulan saja. Itu karena Rosan mengundurkan diri, ketika memilih bergabung dengan Tim Pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.

Pria kelahiran 31 Desember 1954 dengan nama lengkap Rosan Perkasa Roeslani itu, juga pernah menjadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) ke-21 yang memulai jabatannya di Washington DC pada Desember 2021.

Sebelumnya, dia memegang berbagai jabatan penting di Indonesia, antara lain Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2015-2021 dan juga Ketua Satuan Tugas Omnibus Law.

Rosan juga pernah menerima bintang jasa Belgia (Commander in the order of Leopold II) pada 2017 atas perannya dalam memajukan hubungan bilateral Indonesia-Belgia, khususnya di bidang kerja sama ekonomi.

Dia dikenal sebagai salah satu pengusaha Indonesia. Diketahui, Rosan Perkasa Roeslani terjun di dunia bisnis setelah lulus SMA. Dia adalah pendiri PT Recapital Advisors yakni sebuah perusahaan penasihat keuangan.

Dilansir dari berbagai sumber, Rosan pernah masuk daftar orang terkaya Indonesia versi Forbes pada 2009 dengan harta yang ditaksir mencapai Rp6,7 triliun.

Dony Oskaria

Dony Oskaria merupakan Wakil Menteri BUMN yang dilantik Prabowo pada 21 Oktober 2024. Tak berselang lama, dia ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Jabatan di Pertamina diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada November 2024.

Dia bukanlah orang baru di perusahaan pelat merah, sebelum ditunjuk Prabowo, Donny Oskaria menjabat selaku Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney.

Pada 2014 silam, Dony pernah mengisi posisi Wakil Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk,. Tak hanya itu, juga menjabat Komisaris Garuda Indonesia sejak Desember 2014, hingga akhirnya diberhentikan oleh eks Menteri BUMN Rini Soemarno pada April 2019.

Diketahui Dony Oskaria lahir di Tanah Datar, Sumatera Barat, 1969, akhirnya merantau ke Jakarta.