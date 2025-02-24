Pandu Sjahrir dan Rosan Roeslani Jadi Bos Danantara? Ini Jawaban Menteri Ara

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut ada beberapa nama yang berpotensi menjadi Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI Danantara), termasuk Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPKM Rosan Roeslani serta Pandu Sjahrir.

1. Dukung Realisasi Program 3 Juta

Maruarar berharap kehadiran Danantara dapat mewujudkan program 3 juta rumah, sesuai dengan target dan janji politik Presiden Prabowo Subianto. Khususnya dalam hal pembiayaan, mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia di APBN Kementerian PKP.

"Saya dengar, prinsip Pak Rosan, dan Pak Pandu, mudah-mudahan nanti ke depan, kita berdoa jadi bos Danantara," ujar Maruarar Sirait dalam acara Peluncuran Logo Kementerian PKP di Jakarta, dikutip.

2. Menyediakan Lahan bagi Investor

Lebih lanjut, Maruarar menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah lahan yang dapat digunakan apabila ada investor yang berminat membangun hunian. Lokasi lahan ini tersedia di kota-kota besar, temasuk Jakarta, serta dibeberapa daerah lain.