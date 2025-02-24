Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rosan Roeslani Sebut Danantara Akan Kelola Seluruh BUMN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |14:35 WIB
Rosan Roeslani Sebut Danantara Akan Kelola Seluruh BUMN
Rosan Roeslani Sebut Danantara Akan Kelola Seluruh BUMN (Foto: Okezone)
JAKARTA - CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyebut bahwa seluruh BUMN akan masuk ke Danantara. Menurutnya tidak hanya 7 BUMN yang akan masuk Danantara.

"Ya kan memang nanti yang masuk ke Danantara ini adalah keseluruhannya. Bukan hanya 7 BUMN. Dan memang kita akan coba tingkatkan, memang ada stage-stage-nya gitu ya," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

1. Konsolidasi Aset BUMN

Rosan menekankan bahwa pihaknya akan melakukan konsolidasi semua aset untuk menciptakan nilai ekonomi.

"Yang kita akan konsolidasikan semua aset ini, supaya create the value. Kita juga tadi salah satu message-nya untuk menjadi ada global champion. Tidak hanya di tingkat regional, tapi di tingkat dunia," kata Rosan.

2. Buka Lapangan Kerja

Meski begitu, Rosan menegaskan bahwa dibentuknya Danantara untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.

"Tapi yang paling penting adalah pesannya itu nomor satu penciptaan lapangan pekerjaan. Ini pesan beliau itu yang paling penting ya. Dan seluruh BUMN dan serta anak-anak perusahaan ini yang kita akan lihat, kita akan kaji," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
