HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Tetap Lanjutkan Makan Bergizi Gratis saat Bulan Puasa

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |17:55 WIB
Prabowo Tetap Lanjutkan Makan Bergizi Gratis saat Bulan Puasa
Makan Bergizi Gratis Dilanjutkan pada Bulan Puasa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi soal pemberian makan bergizi gratis (MBG) pada bulan ramadhan. Dirinya menyebut bahwa MBG akan tetep diberikan selama bulan Ramadhan.

"Untuk Ramadhan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

1. Siswa Berpuasa dapat Makan pada Berbuka

Dadan mengatakan bagi siswa yang berpuasa dapat memakannya setelah berbuka, bagi yang non muslim bisa membawa pulang makanannya.

"Jadi untuk yang puasa bisa di makan saat buka. Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," kata Dadan.

Dadan menyebut bahwa pihaknya akan memberikan makanan yang tahan lama seperti telur hingga kurma. Jenis lainnya, kata Dadan, akan memberikan makanan mortifikasi dan buah.

"Ya jadi bentuk makanannya, bentuk makanan yang tahan lama seperti contohnya susu telur rebus, kurma, kemudian kue kering mortifikasi, buah, dan lain-lain. Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau, atau kolak yang jelas sumber komposisi gizinya tetap di mana di situ ada protein karbohidrat dan ada serat," ungkapnya.

 

Telusuri berita finance lainnya
