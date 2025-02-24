Pemerintah Minta THR Cair H-7 Lebaran, Ojek Online Masih Dikaji

JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus mengharapkan agar pencairan tunjangan hari raya atau THR bisa dilaksanakan H-7 lebaran Idul Fitri 2025.

Hal itu ia sampikan usai menggela rapat tertutup bersama jajaran kementerian lembaga dan stakeholder terkait lainnya terkait persiapan jelang Ramadan dan Idul Fitri 2025 di kantor Kemenko Polkam, Senin (24/2/2025).

1. THR Masih Dibicarakan

“THR ini masih dibicarakan kepada siapa yang berhak menerima, kemudian batas waktu. Mereka harus, katakan perusahaan, membayar berapa dan besarannya berapa tentunya ini akan terus dikoordinasikan,” kata Lodewijk saat konferensi pers.

“Prinsipnya tujuh hari sebelum lebaran diharapkan THR ini sudah dapat diterima, oleh katakan karyawan-karyawan yang tersebar di Indonesia,” sambung dia.

2. THR untuk Ojek Online

Di sisi lain, THR untuk ojek online (Ojol), Lodewijk menerangkan saat ini masih dalam pembahasan di tingkat Kementerian Tenaga Kerja.