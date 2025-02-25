Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi CIO Danantara, Pandu Sjahrir Mundur dari TOBA

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |06:58 WIB
Jadi CIO Danantara, Pandu Sjahrir Mundur dari TOBA
 Pandu Sjahrir Mundur sebagai Wakil Presiden Direktur TOBA. (Foto: Okezone.com/Ist)
A
A
A

JAKARTA - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) menyampaikan perubahan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Perubahan dilakukan usai  Wakil Presiden Direktur TOBA Pandu Sjahrir diangkat menjadi Chief Information Officer (CIO) Danantara.

1. Dampak Mundurnya Pandu pada TOBA

TBS Energi Utama memastikan perubahan anggota direksi ini tidak berdampak secara negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha emiten atau perusahaan publik. 

2. Pandu Diperkenalkan Jadi CIO Danantara Indonesia

Usai diresmikan Presiden Prabowo, CEO Danantara Rosan Roeslani memperkenalkan para pengurus Danantara. Di antaranya, Dony Oskaria yang diangkat menjadi Chief Operating Officer (COO) dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Information Officer (CIO) Danantara.

"Syukur Alhamdulillah kita menyaksikan launcing Danantara. Saya didampingi Pak Dony sebagai COO Danantar dan Pandu CIO. Saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Presiden dan kepada Wapres Gibran yang sudah memberikan kepercayaan pada kami bertiga untuk jadi pimpinan Danantara," ujar Rosan. 

3. Profil dan Karier Pandu Sjahrir

Mengutip informasi dari TBS Energi, Senin (24/2/2025), Pandu Patria Sjahrir meraih gelar Sarjana Ekonomi dari University of Chicago, AS (2001) dan gelar Magister Administrasi Bisnis dari Stanford Graduate School of Business, AS (2007). 

Pada tahun 2017-2020, keponakan Ketuan DEN Luhut Panjaitan ini, menempuh pendidikan MBA Eksekutif, Program "One Belt One Road" di Tsinghua University, Tiongkok.

Pandu pun diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan berdasarkan Akta Nomor 51 tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan. Sebelumnya Pandu menjabat sebagai Direktur Perseroan dan diangkat pertama kali berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, SH, pengganti Hasbullah Abdul Rasyid SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

 

