HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemangkasan Jumlah BUMN Rampung Tahun Ini, Dony Oskaria Jamin Tak Ada PHK

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |19:52 WIB
Pemangkasan Jumlah BUMN Rampung Tahun Ini, Dony Oskaria Jamin Tak Ada PHK
Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pemangkasan atau perampingan BUMN akan dirampungkan pada tahun ini. (Foto: Okezone.com/BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Chief Operational Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pemangkasan atau perampingan BUMN akan dirampungkan pada tahun ini.

"Kita sudah petakan. Pokoknya tahun ini kita harus selesai melakukan seluruh perampingan BUMN," ujar Dony usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 di Auditorium Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, perampingan ratusan BUMN akan memberikan efisiensi lantaran adanya penyusutan jumlah direksi dan komisaris. Dony menegaskan, perampingan BUMN menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola BUMN agar lebih efisien dan berdaya saing.

"Supaya lebih efisien, kan banyak perusahaan kita yang tidak efisien, masih rugi, skalanya kecil-kecil," sambung Dony.

Menurutnya, transformasi dan reformasi ini merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja BUMN ke depan. Ia optimistis penyusutan jumlah perusahaan BUMN akan meningkatkan kapitalisasi dan laba perseroan.

"(Kapitalisasi) tambah tinggi karena menjadi efisien, labanya meningkat, tentu kapitalisasinya menjadi lebih baik," lanjut Dony.

Dony juga memastikan aksi konsolidasi maupun likuidasi BUMN tak akan berdampak terhadap para pekerja. Sebab, para pekerja akan diserap oleh perusahaan yang melakukan merger atau spin off.

"Karyawannya tentu akan diabsorb di perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Ini yang akan kita lakukan. Jadi tidak usah khawatir," sambung dia.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
