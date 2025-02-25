Tak Mau Buru-Buru, Pandu Sjahrir Ungkap Proses Investasi Danantara

JAKARTA - Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Pandu Patria Sjahrir menegaskan bahwa Danantara tidak akan terburu-buru berinvestasi di mega proyek, meski telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Senin 24 Februari 2025.

1. Rencana Investasi Danantara

Menurutnya, Danantara menerapkan pendekatan kehati-hatian. Di mana semua proyek yang akan dijalankan melibatkan pihak-pihak yang kompeten di bidangnya.

“Semua proses itu akan kami lakukan sebelum Danantara memutuskan untuk berinvestasi," ujar Pandu, Selasa (25/2/2025).

Adapun, proyek yang bakal diinvestasikan diantaranya energi baru dan terbarukan (EBT), hilirisasi sumber daya, pangan, dan sektor lain yang berdampak langsung bagi pertumbuhan makro ekonomi nasional.

2. Aset yang Dikelola Danantara

Senada, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani mengatakan, Danantara akan mengelola aset hingga Rp15.000 triliun.

“Total nilai aset kelolaan Danantara memang sangat besar. Tetapi yang lebih besar dan lebih penting adalah misi dan tujuan didirikannya Danantara ini,” ucap Rosan.