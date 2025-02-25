Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Mau Buru-Buru, Pandu Sjahrir Ungkap Proses Investasi Danantara

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |08:15 WIB
Tak Mau Buru-Buru, Pandu Sjahrir Ungkap Proses Investasi Danantara
Danantara Tidak Terburu-buru Investasi di Mega Proyek. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Pandu Patria Sjahrir menegaskan bahwa Danantara tidak akan terburu-buru berinvestasi di mega proyek, meski telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Senin 24 Februari 2025.

1. Rencana Investasi Danantara 

Menurutnya, Danantara menerapkan pendekatan kehati-hatian. Di mana semua proyek yang akan dijalankan melibatkan pihak-pihak yang kompeten di bidangnya.

“Semua proses itu akan kami lakukan sebelum Danantara memutuskan untuk berinvestasi," ujar Pandu, Selasa (25/2/2025).

Adapun, proyek yang bakal diinvestasikan diantaranya energi baru dan terbarukan (EBT), hilirisasi sumber daya, pangan, dan sektor lain yang berdampak langsung bagi pertumbuhan makro ekonomi nasional.

2. Aset yang Dikelola Danantara

Senada, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani mengatakan, Danantara akan mengelola aset hingga Rp15.000 triliun. 

“Total nilai aset kelolaan Danantara memang sangat besar. Tetapi yang lebih besar dan lebih penting adalah misi dan tujuan didirikannya Danantara ini,” ucap Rosan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186921//danantara-uZrw_large.jpg
6 Fakta Danantara soal Merger Goto dan Grab hingga Pembangunan Kampung Haji Mekkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186749//gojek-EQjd_large.jpeg
Merger Goto-Grab, Apa Dampak Bagi Driver Ojol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186645//danantara-sSvm_large.jpg
Ini Strategi Investasi Danantara Sepanjang 5 Tahun, Fokus Proyek Strategis dan Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186669//gojek-BD4P_large.jpeg
Danantara Terlibat Merger Grab-GOTO, Rosan: Kita Jaga Kesejahteraan Ojol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/470/3186550//danantara-Y1fw_large.jpg
Danantara Akan Beli Tanah 80 Hektare Buat Kampung Haji di Mekkah, 90 Perusahaan Jumbo Ikut Tender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186545//danantara-JxWX_large.jpg
Danantara Masuk Pasar Modal: Kita Tak Akan ke Saham-Saham Gorengan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement