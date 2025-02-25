Profil Tony Blair, Mantan PM Inggris yang Jadi Dewan Pengawas Danantara

JAKARTA - Profil Tony Blair, Mantan Perdana menteri Inggris yang ditunjuk jadi Dewan Pengawas Danantara. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang namanya lekat dengan berbagai kebijakan reformasi sekaligus kontroversi, kini resmi menjadi bagian dari Dewan Pengawas Danantara

Kehadiran Blair diharapkan dapat memberikan warna baru dengan sudut pandang internasional serta mengoptimalkan pengalaman kepemimpinannya guna memperkuat peran media di tengah tantangan era digital.

Berikut Profil Tony Blair yang telah dirangkum Okezone Selasa(25/2/2026).

1. Profil Tony Blair

Anthony Charles Lynton Blair, atau lebih dikenal sebagai Tony Blair, dilahirkan di Edinburgh, Skotlandia, pada tanggal 6 Mei 1953. Blair menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris dari tahun 1997 hingga tahun 2007, menjadikannya sebagai pemimpin terlama kedua dalam era modern setelah Margaret Thatcher. Karier politik Blair dimulai ketika ia terpilih sebagai anggota parlemen dari Partai Buruh pada tahun 1983.

Nama Blair mulai dikenal luas ketika ia diangkat sebagai sekretaris oleh pemimpin Partai Buruh saat itu, John Smith, pada tahun 1992 setelah Smith meninggal secara mendadak pada Mei 1994, Blair berhasil memenangkan kursi kepemimpinan partai dengan perolehan dukungan sebesar 57%.

Di bawah kepemimpinannya, Partai Buruh meraih kemenangan besar pada pemilu tahun 1997, yang mengantarkan Blair menjadi perdana menteri, Blair memimpin Inggris selama satu dekade dan mencatatkan namanya dalam sejarah politik negara tersebut, di luar panggung politik, Blair juga dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga.