Indonesia Business Council Buka Jalan UMKM ke Pasar Mewah PEA

JAKARTA – Indonesia Business Council (IDBC) siap mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia ke pasar Persatuan Emirat Arab (PEA). Rencana ini bisa diwujudkan setelah dilakukan pendirian dan peresmian IDBC oleh Dubai Chambers dengan sukses menggelar Sidang Umum Pertama sekaligus Inagurasi IDBC.

Pendirian IDBC merupakan penantian panjang setelah 17 tahun lalu hingga akhirnya resmi terbentuk secara legal formal oleh Dubai Chambers.

Acara ini dihadiri pemangku kepentingan utama serta tamu kehormatan, termasuk Duta Besar Republik Indonesia untuk PEA, HE Husin Bagis yang menyaksikan pendirian IDBC.

Peresmian IDBC juga mendapat dukungan penuh dari KJRI Dubai, ITPC Dubai dan IIPC Abu Dhabi. Selain jajaran dewan resmi, 20 perusahaan lainnya telah bergabung sebagai anggota pendiri IDBC, menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan eksistensi bisnis Indonesia di PEA.

IDBC berkomitmen untuk mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia di pasar PEA, mempromosikan perdagangan dan investasi bilateral antara Indonesia dan PEA, mendukung bisnis serta profesional Indonesia di PEA, serta memfasilitasi jaringan, pertukaran budaya, dan advokasi bisnis antara kedua negara.

Dewan Pengurus IDBC, yang terdiri dari 7 (tujuh) pejabat dengan kategori perusahaan BUMN maupun UMKM berdomisili di Dubai dan Abu Dhabi antara lain sebagai berikut:

1. Dian Faqihdien Suzabar – PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Middle East DIFC (Dubai)

2. Andra Otmansyah Pelawi – PT Pertamina International Shipping Pte. Ltd (Dubai)

3. Ayu Pertiwi – High Up Management (Dubai)