HOME FINANCE MARKET UPDATE

Kinerja Solid MNC Land Sepanjang 2024 dan Prospek 2025

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |08:59 WIB
Kinerja Solid MNC Land Sepanjang 2024 dan Prospek 2025
KEK MNC Lido dengan panorama Danau Lido, Gunung Salak, Gunung Gede, dan Gunung Pangrango, (Foto: Okezone.comMNC Land)
A
A
A

JAKARTA – PT MNC Land Tbk (KPIG) mencatatkan pertumbuhan kinerja solid sepanjang 2024. Pendapatan bersih KPIG mencapai Rp1,76 triliun atau meningkat 24% year-on year (yoy). 

Adapun kontribusi utama pendapatan MNC Land berasal dari segmen hospitality, termasuk MICE dan F&B yang terus menunjukkan permintaan tinggi seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis dan pariwisata. Selain itu, bisnis sewa ruang perkantoran perseroan termasuk co-working space, juga mengalami peningkatan, didukung lokasi strategis serta kelengkapan fasilitas yang berkualitas tinggi. 

1. Kinerja 2024

Dari sisi profitabilitas, PT MNC Land Tbk berhasil membukukan laba bersih senilai Rp613 miliar pada FY-24 (unaudited), melesat 78% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai Buku per Lembar Saham (BVPS) KPIG tercatat di angka Rp291 per lembar saham, sedangkan harga saham KPIG per 25 Februari 2025 ditutup pada level Rp133 per lembar saham, menjadikannya peluang investasi yang menarik dibandingkan dengan nilai intrinsiknya.

2. Prospek 2025: Pertumbuhan Berkelanjutan dengan Diversifikasi 

Pendapatan pada tahun 2025, PT MNC Land Tbk optimis dapat mempercepat tren pertumbuhannya dengan memperluas dan mendiversifikasi sumber pendapatan, tidak hanya dari hospitality, MICE, F&B, serta sewa ruang perkantoran, tetapi juga dari penjualan golf membership dan residences di KEK MNC Lido City yang akan mulai memberikan kontribusi signifikan. Perseroan meyakini bahwa strategi penguatan di sektor MICE dan F&B akan menjadi pendorong utama pertumbuhan bisnis ke depan, sejalan dengan meningkatnya permintaan atas layanan berkualitas tinggi di sektor ini.

3. Aset Unggulan PT MNC Land Tbk 

PT MNC Land Tbk memiliki dan mengelola portofolio aset premium yang berperan dalam mendorong kinerja bisnis, termasuk: 
• Hotel dan venue MICE eksklusif yang tersebar di sejumlah lokasi prestisius, antara lain Park Hyatt Jakarta, The Westin Resort Nusa Dua Bali & Bali International Convention Center (BICC), Oakwood Hotel Surabaya, One East Penthouse & Residences Surabaya, serta Lido Lake Resort. 
• Gedung perkantoran, venue acara, serta co-working space di Jakarta, Surabaya, dan Bali. 
• Trump International Golf Club Lido, KEK MNC Lido City Lapangan golf 18-hole berstandar World Championship rancangan Ernie Els yang kini telah beroperasi penuh, serta dilengkapi dengan fasilitas MICE berkualitas tinggi. 

 

