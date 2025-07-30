MNC Tourism Indonesia Raup Pendapatan Sebesar Rp964 Miliar pada Semester I-2025

JAKARTA - PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG) yang sebelumnya bernama PT MNC Land Tbk, mencatatkan pertumbuhan positif pada kinerja keuangan semester pertama 2025 (H1- 2025).

Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp964,0 miliar, meningkat signifikan dibandingkan Rp767,7 miliar pada semester pertama 2024, atau naik sebesar 25,6% year-on-year (yoy).

Segmen bisnis properti berkontribusi 51,6% terhadap pendapatan konsolidasi KPIG, dan melesat 44,3% yoy mencapai Rp497,0 miliar dibandingkan Rp344,3 miliar pada H1-2024.

Selain itu, pendapatan dari segmen hospitality juga meningkat menjadi Rp466,9 miliar pada H1-2025.

Pendorong Utama Pertumbuhan Pendapatan



* Penjualan Trump Private Clubhouse (PCH) dan keanggotaan golf di Trump International Golf Club Lido menjadi kontributor utama pendapatan dan diperkirakan akan terus memimpin pertumbuhan selama dua tahun ke depan.